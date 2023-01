https://cz.sputniknews.com/20230127/reditel-rostechu-oznacil-reci-o-nedostatku-munice-v-os-ruska-za-uplny-nesmysl-19135063.html

Ředitel Rostechu označil řeči o nedostatku munice v OS Ruska za úplný nesmysl

Ředitel Rostechu označil řeči o nedostatku munice v OS Ruska za úplný nesmysl

Tvrzení Kyjeva a publikace některých zahraničních masmédií o tom, že ruským vojákům nestačí střely, neodpovídají skutečnosti, prohlásil v interview pro Sputnik... 27.01.2023, Sputnik Česká republika

„Řeči našich nepřátel o tom, že Rusku prý docházejí rakety a dělostřelecké granáty, nebo ještě něco – to je úplný nesmysl… Na objednávku ministerstva obrany jsme zvýšili několikanásobně výrobu munice, a u některých druhů byla výroba zvýšena dokonce o několik stupňů,“ řekl spolubesedník agentury.Podotkl, že v průběhu speciální operace se skutečně spotřebuje velké množství munice všech druhů – nábojů, dělostřeleckých a tankových granátů a raket.Na začátku září americký list The New York Times s odvoláním na výzvědné údaje oznámil, že Rusko prý nakupuje miliony dělostřeleckých granátů a raket od Severní Koreje. Podle názoru listu to svědčí o tom, že sankce „značně omezily řetězce dodávek a donutily Moskvu k tomu, aby požádala o vojenské dodávky darebácké státy“.

