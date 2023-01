https://cz.sputniknews.com/20230128/nemci-jsou-sokovani-rozhodnutim-vlady-dodat-kyjevu-tanky-sdelil-byvaly-rakousky-vicekancler-strache-19143063.html

Němci jsou šokováni rozhodnutím vlády dodat Kyjevu tanky, sdělil bývalý rakouský vicekancléř Strache

Němci jsou šokováni rozhodnutím vlády dodat Kyjevu tanky, sdělil bývalý rakouský vicekancléř Strache

Bývalý rakouský vicekancléř Heinz-Christian Strache se pro Sputnik vyjádřil k rozhodnutí Německa dodat Ukrajině tanky Leopard 2. 28.01.2023, Sputnik Česká republika

2023-01-28T21:17+0100

2023-01-28T21:17+0100

2023-01-28T21:17+0100

svět

heinz-christian strache

ukrajina

německo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/992/48/9924814_0:0:3137:1765_1920x0_80_0_0_aa0f7fa7237daba22de611a686816f48.jpg

K rozhodnutí federální vlády poznamenal, že obě koaliční strany a jejich zástupci (SPD a Zelení) před minulými volbami kategoricky odmítli dodávky zbraní do válečných oblastí.Z pohledu Stracheho by Rusko jako právní nástupce Sovětského svazu mohlo „charakterizovat a považovat“ rozhodnutí vlády SRN za akci válčící strany.Podle bývalého vicekancléře jde o „extrémně nebezpečný vývoj událostí, který by mohl vést ke zhoršení vojenské situace na Ukrajině“ a má také potenciál rozšířit válku v Evropě.V souvislosti s dodávkami tanků na Ukrajinu politik vyzval k tomu, aby bylo „konečně vytvořeno silné německé, mezinárodní a nadstranické hnutí za mír“, které se tvoří a bude aktivní.

ukrajina

německo

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

heinz-christian strache, ukrajina, německo