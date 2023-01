Policie USA zveřejnila videozáznam zachycující, jak její příslušníci bijí motoristu s tmavou pletí

https://cz.sputniknews.com/20230128/policie-usa-zverejnila-videozaznam-zachycujici-jak-jeji-prislusnici-biji-motoristu-s-tmavou-pleti-19140995.html

Policisté zastavili auto, vytáhli z něho 29letého Tyre Nicholse a hodili ho na dlažbu. Ten jim zpočátku nekladl odpor, pak ale dokázal uprchnout navzdory tomu, že policista použil elektrošok.Později policisté Nicholse znovu zadrželi a krutě zbili. Na videozáznamu, který zveřejnila policie na videohostingu Vimeo, je vidět, jak policisté ho zpočátku přitlačují k zemi a kopou nohama, pak ho zvedají, drží a bijí silně pěstmi do obličeje. Proti Nicholsovi použili slzotvorný plyn a možná i obušky. Muž křičí bolestí a volá maminku. Ani jeden z policistů se nepokouší bití zastavit.Účastníci exekuce už byli propuštěni ze služby a vzati do vazby. Byla jim sdělena obvinění z vraždy. O práci přišli také minimálně dva zdravotničtí záchranáři, kteří přijeli na zavolání. Nichols zemřel v nemocnici tři dny po události, k níž došlo 7. ledna.Zpráva o Nicholsově smrti po krutém zadržení už vyvolala jednotlivé protestní akce. V pátek se konal v New Yorku protestní pochod. Lidé nesli transparenty s nápisem „Zastavte policejní teror!“.

