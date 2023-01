https://cz.sputniknews.com/20230128/prechazime-do-faktickeho-rezimu-vlady-jedne-strany-hampl-zhodnotil-vysledek-prezidentskych-voleb-19141615.html

„Přecházíme do faktického režimu vlády jedné strany.“ Hampl zhodnotil výsledek prezidentskych voleb

„Přecházíme do faktického režimu vlády jedné strany.“ Hampl zhodnotil výsledek prezidentskych voleb

Sociolog Petr Hampl v komentáři Sputniku uvedl, o jakých společenských tendencích vypovídá vítězství generála Petra Pavla v prezidentských volbách a jakým... 28.01.2023, Sputnik Česká republika

2023-01-28T18:15+0100

2023-01-28T18:15+0100

2023-01-28T18:21+0100

názory

prezidentské volby

česká republika

vítězství

petr pavel

andrej babiš

petr hampl

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/958/10/9581014_0:377:1731:1351_1920x0_80_0_0_50b09a365089da01e869613738b2d2d6.jpg

Letošní volby probíhají za konfliktu na Ukrajině, předcházela jim dvouletá pandemie. Jakou roli hraje ve volbách strach?Velmi malou. Zvítězil optimistický pohled. Všechno jsme zvládli a zvládneme, Putinovo Rusko se už brzy zhroutí, s vysokými cenami energií se vyrovnáme, chudé lidi zlikvidujeme a nebudou nám překážet. Zrušíme samostatné národní instituce a Američani se s námi rádi rozdělí o své bohatství. Musíme se jen zbavit pár špatných a smradlavých lidí, co hovoří špatným přízvukem. Pak bude skvěle. Tak to lidé chtěli vidět, tak jim to kandidát nabídl, a jednoznačně zvítězil.Během prezidentské kampaně se voliči nedozvěděli o generálu Pavlovi zásadně nové informace, jeho veřejné image stále vypadá hladce a příznivě. Přidalo to Pavlovi body navíc?Voliči se dozvěděli, že se jednalo o špičkového exponenta komunistické tajné policie, který ještě v roce 1987 vychvaloval sovětskou invazi z roku 1968, že mlátil manželku a že byl v NATO u přípravy řady koloniálních válek, které všechny skončily debaklem. Převládl ale názor, že to v jeho případě nevadí. Neexistuje žádná potenciální informace, která by jeho voliče odradila.Řada kritiků vyčítá generálu Pavlovi, že jeho zkušenosti v ekonomické a sociální sféře nejsou dostačující. Jsou podle Vás politické zkušenosti zásadním předpokladem pro úspěšné vykonávání funkce prezidenta?Prezident Pavel bude plně podporovat vládu Petra Fialy a ve sporných případech se může zeptat na americkém velvyslanectví. Žádné zkušenosti nepotřebuje.Oba finalisté voleb budí rozporuplné emoce mezi konzervativními voliči. I Babiš i Pavel jsou probruselští. Pan Pavel přitom prosazuje výraznou proatlantickou politiku. Kdo z těchto dvou by podle Vás skutečně hájil české národní zájmy?Ani jeden. Nicméně od Andreje Babiše bychom mohli čekat manévrování a pragmatický přístup. Prezident Pavel bude hájit zájmy nadnárodních centrál. Jakákoliv obhajoba českých národních zájmů nebude přicházet v úvahu. Dost možná, že téma bude kriminalizováno.V posledních letech se dalo hovořit o dost rozdílné prezidentské, vládní a parlamentní politice. Povede se novému prezidentovi stmelit politické prostředí?Ano. Přecházíme do faktického režimu vlády jedné strany. Velmi bych se divil, kdyby toho nevyužili i k takové změně volebního zákona, který jim zajistí převahu dlouhobou - bez ohledu na budoucí vývoj veřejného mínění.Jaký vývoj nabyde zahraničně politická agenda s novým prezidentem? Stejný jako dosud. Bude pokračovat koncepce bakaláře Lipavského spočívající v tom, že Česká republika bude vykonávat za Američany tu špinavou práci, kterou by se oni sami zdráhali otevřeně dělat.

https://cz.sputniknews.com/20230128/petr-pavel-zvitezil-nad-andrejem-babisem-ve-druhem-kole-prezidentskych-voleb-v-cesku-19141481.html

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

prezidentské volby, česká republika, vítězství, petr pavel, andrej babiš, petr hampl