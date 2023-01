Scholz promluvil o vyšetřování explozí na Nord Stream

„K explozím došlo v námořním prostoru Švédska a Dánska, vyšetřování je složité a stále ještě pokračuje. V takovém ústavním státu jako je Německo nemohou úředníci vyslovovat předpoklady, ale říkat pouze to, co jsou mohou dokázat. Až dokážeme něco říct s jistotou, tak to řekneme,” uvedl Scholz v rozhovoru pro německý list Tagesspiegel.