Chorvatský prezident: RF je od roku 2014 provokována ke konfliktu. Krym se k Ukrajině nikdy nevrátí

Rusko je od roku 2014 provokováno zvenčí k ozbrojenému konfliktu, takové chování je nebezpečné tím, že Moskva bude nucena použít jaderné zbraně, upozornil... 30.01.2023, Sputnik Česká republika

„Od roku 2014 sledujeme, jak ‚někdo‘ provokuje Rusko s úmyslem vyvolat tuto válku. A začalo to a jaký je plán? Uplynul rok - a teprve teď hovoříme o tancích. Proč tam nebyly poslány hned první den? Německé a americké, které tam vůbec nepojedou. Pošleme tam všechny německé tanky, přestože více než tisíc těch, které zbyly po SSSR, bylo zničeno, stejný osud čeká i tyto tanky,“ řekl v pondělí novinářům.Osud KrymuZápad vzal Srbsku Kosovo a Krym už nikdy nebude ukrajinský, prohlásil chorvatský prezident Zoran Milanovič.„Kosovo bylo odebráno Srbsku a my jsme to uznali a podporujeme. Ale když to jednou uděláte bez vůle státu, který Kosovo vlastnil, tedy Srbska, před tím Jugoslávie, bylo jen otázkou času, kdy Rusové nebo někdo jiný udělá totéž... Je jasné, že Krym už nikdy nebude součástí Ukrajiny. Je to tak jasné, že to říkají i přední němečtí generálové a říkali to i před válkou,“ dodal chorvatský prezident.

