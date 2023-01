https://cz.sputniknews.com/20230130/mzv-rf-informovalo-o-odvetnych-opatrenich-kvuli-zadrzeni-sefredaktora-sputniku-litva-19150087.html

MZV RF informovalo o odvetných opatřeních kvůli zadržení šéfredaktora Sputniku Litva

MZV RF informovalo o odvetných opatřeních kvůli zadržení šéfredaktora Sputniku Litva

Moskva se chystá podniknout opatření proti Lotyšsku v reakci na zatčení novináře Marata Kasema, prohlásili na Ministerstvu zahraničních věcí RF v rámci... 30.01.2023, Sputnik Česká republika

2023-01-30T15:53+0100

2023-01-30T15:53+0100

2023-01-30T15:53+0100

svět

mzv

rusko

sputnik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1001/37/10013786_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_a4ff93d832f097e29357e0a4fcefa156.jpg

Na Smolenském náměstí připomněli, že Kasem je i nadále ve vazbě na základě vykonstruovaných obvinění, například z porušení sankčního režimu EU.Lotyšský soud navíc ignoroval žádost obhajoby o propuštění novináře na kauci.Ruské velvyslanectví v Rize je s Kasemem v neustálém kontaktu, sdělili na MZV.Na MZV RF zdůraznili, že nepřiměřenost trestu a činů, z nichž obviňují novináře, je důvodem k podání žaloby u mezinárodních soudních instancí a orgánů OSN pro lidská práva.Zadržení KasemaMarat Kasem je lotyšský občan, který několik let žije v Moskvě a pracuje v mediaskupině Rossiya Segodnya, do které patří také Sputnik Litva. Koncem loňského prosince přijel novinář do Litvy kvůli rodinným záležitostem, načež byl zadržen. Soud v Rize ho poslal do vazby, pozdějibyl Kasem přemístěn do městské Centrální věznice.

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

mzv, rusko, sputnik