Vitásková: Prezident Pavel může zamíchat kartami a překvapit nejen celý národ, ale i svět

Vitásková: Prezident Pavel může zamíchat kartami a překvapit nejen celý národ, ale i svět

Politička a bývalá ředitelka ERÚ Alena Vitásková shrnula průběh prezidentské kampaně a očekávání, která do nově zvoleného prezidenta vkládají občané.

Exprezident Klaus v den voleb apeloval na oba finalisty, aby v případě prohry nerozpoutávali občanskou válku. Je podle Vás toto varování na místě a proč?Alena Vitásková: Domnívám se, že apelace pana exprezidenta Klause k oběma kandidátům byla nadbytečná. Věřím, že oba finalisté v prezidentské volbě si to sami uvědomují a ani jedna strana se nebude snažit o jakoukoliv eskalaci situace, která by po volbách mohla nastat, nebo vyústit dokonce v „pražský majdan“.Pevně věřím a zároveň doufám, že voliči přijmou (i ti, kteří ho nevolili) nového pana prezidenta. Na nás všech pak bude, abychom mu dali šanci a mohli s napětím očekávat, jaké kroky v zájmu svého národa udělá. Chceme smír, chceme žít v míru a očekáváme, že pan prezident pomůže nastolit nejen „klid a pořádek“, ale i „vymahatelnost práva a spravedlnosti“.Poslední týden prezidentské kampaně proběhl v atmosféře napětí: válečná rétorika Petra Pavla, prohlášení Andreje Babiše o vojenské pomoci Polsku a pobaltským státům, anonymní výhrůžky popravou Andreji Babišovi a jeho manželce. Zaznamenala jste podobnou atmosféru v minulosti? Co je příčinou?Alena Vitásková: Byla to ostudná kampaň, ke které se neměl ani jeden z kandidátů snížit a média již vůbec ne. Jsem osobně ráda, že jsem se jí nakonec nezúčastnila. Jsem přesvědčena, že nikdo z nás nechce válku, že nikdo z nás nechce posílat své syny, dcery, otce na smrt, a to jen proto, že stále selhávají možná diplomatická řešení konfliktu.Vyhrocení kampaně ukázalo na morální pokleslost všech zúčastněných. Co se týká výhrůžek „zabitím“ apod., tak to mám za sebou, když jsem působila jako předsedkyně Energetického regulačního úřadu. A co udělali tehdejší a nynější politici? Nic. Vůbec nic k nápravě, aby k zastrašování osob „nepohodlných systému“ nemohlo docházet. A jak vidíte, tak brutalita v tomto směru narůstá. Atmosféra ve společnosti je důsledkem vládnutí tzv. „politiků s praxí“, svědčí o rozkladu a hlubokém úpadku společnosti, který je dlouhodobě hmatatelný ve všech oblastech.Premiér Petr Fiala před časem tvrdil, že ČR je ve válce. Stejný názor prosazuje pětikoalicí podporovaný generál Pavel. Náčelník Generálního štábu Řehka připustil výběrovou mobilizaci v případě války mezi NATO a RF. Dá se říct, že politici svými projevy připravují voliče na rozšíření vojenského konfliktu?Alena Vitásková: Premiér Fiala se stále plete, nejsme ve válce, ačkoliv by si to možná někteří „války chtiví“ politici přáli. Ano, plně souhlasím s tím, že někteří politici připravují občany na válku, akorát to občané stále nechápou. Až budou mít „povolávací rozkaz“ a půjdou do první linie, tak to pochopí, ale to bude „pozdě“. A politici, kteří tuto zkázu národů připravují, se naivně domnívají, že oni a jejich děti budou od té hrůzy ochráněni. Udržet mír je mnohem náročnější než rozpoutávat války.Hlavním trumfem prezidentské kampaně Babiše byla jeho lidskost, řídicí politické zkušenosti jako premiéra. V českém veřejném životě se pohybuje déle než jeho protějšek. Proč tyto silné stránky Babišovi nenahrály v dostatečné míře?Alena Vitásková: Nepovažuji za silné stránky politické zkušenosti. Je to výhoda, ale určitě ne silná stránka. Kam to naše společnost s tzv. politicky zkušenými politiky dotáhla? Společnost je v rozkladu, plná nenávisti a závisti, a dokonce exprezident Klaus se obává, aby pěstovaná nenávist ve společnosti nevyústila v občanskou válku.Pan Babiš se dostal do role „všichni mocní“ proti Babišovi. To jsme měli i při minulých volbách, kdy „všichni mocní“ byli proti Zemanovi. Zeman to ustál.Ve své podstatě byl Babiš také úspěšný. Enormní tlak médií, vč. vleklého trestního stíhání, a on dokázal zmobilizovat ve druhém kole téměř půl miliónu voličů navíc od prvního kola. Dosáhl 2,4 mil. hlasů voličů, a to je opravdu velký úspěch, nejen pro něj jako osobu, ale i pro politické hnutí ANO. Prostě těmito prezidentskými volbami se rodí velmi silná opozice. Bude záležet na tom, zda bude umět Babiš tuto „prohru“ využít.Jméno pana Babiše bylo v českém prostředí spojováno s údajnými korupčními skandály, jeho podnikatelský úspěch a majetek v mainstreamových médiích je představován vesměs negativně. Do jaké míry měl zaujatý postoj médií vliv na voličské preference?Alena Vitásková: Bylo zjevné, že některá média jsou dlouhodobě silně zaujatá proti panu Babišovi a ve výsledku voleb ho to poškodilo.Na druhé straně mnoho voličů ho volilo právě kvůli nepřijatelné mediální dehonestaci, byli mezi nimi i ti, kteří by ho za jiných okolností nevolili.Jaký vývoj nabývá zahraniční politika s novým prezidentem?Alena Vitásková: Zahraniční politika s novým prezidentem bude nabývat ten směr, kam jí bude „poradci“ dovoleno, nebo doporučeno. Začíná vláda „jednoho“ názoru, jedné strany. Do jisté míry je to pro tuto vládu nevýhodná pozice, protože budou mít silného protihráče v Parlamentu.Bude záležet na opozici, tím mám na mysli pana Babiše, jak se ujme této úlohy a jak bude s tímto silným mandátem nakládat. Pokud situaci zvládne a „posílí“, vyroste skutečně silná parlamentní opozice, která příští volby může vyhrát. Nebo naopak. Nadále budou pobíhat po náměstích „pidi“ strany a ničeho se nedosáhne, jen další frustrace lidí.Pochopitelně nový pan prezident Pavel může svým postojem zamíchat karty a překvapit nejen celý národ, ale i svět. Pokud využije svého „vojensko-diplomatického umu“ a bude iniciovat mírové řešení konfliktu diplomatickou cestou.

