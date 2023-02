https://cz.sputniknews.com/20230201/rusko-reaguje-v-platnost-vstupuji-odvetna-opatreni-na-zastropovani-cen-ropy-19159064.html

Rusko reaguje. V platnost vstupují odvetná opatření na zastropování cen ropy

Dne 1. února vstupuje v platnost výnos prezidenta Vladimira Putina o zvláštních opatřeních v reakci na zastropování cen ruské ropy z dílny G7 a Evropské unie... 01.02.2023, Sputnik Česká republika

Podle nich, Putinův dekret o zákazu vývozu ropy a ropných produktů za zastropované ceny vytváří nezbytný legislativní základ pro to, aby se ruské ropné a plynárenské společnosti neúčastnily systému cenového stropu. Odvetná reakce avšak neomezuje skutečnou prodejní cenu surovin, která může klesnout pod stanovený strop, nikoli však kvůli stropu, ale kvůli změně ceny odrůd.5. prosince vstoupily v platnost ropné sankce proti Moskvě: EU přestala přijímat ruskou ropu a země G7, Austrálie a Evropská unie pro ni zavedly omezení: je zakázána přeprava a pojištění surovin nad 60 dolarů za barel. Bavíme se pouze o přepravě po moři, zákaz se nevztahuje na ropu z potrubí. Očekává se, že od 5. února začnou stejná opatření platit i pro ropné produkty, ale maximální cena v tomto případě zatím není známa. V reakci na to Putin zakázal dodávky ruské ropy a ropných produktů, pokud smlouva výslovně nebo implicitně stanovuje cenový strop. Prezidentský dekret přitom umožňuje udělovat zvláštní povolení. Vývoz tzv. černého zlata za zastropenou cenu je od 1. února zakázán. Termín pro ropné produkty určí vláda. Celková doba platnosti prezidentského dekretu je omezena do 1. července 2023. Jak uvedli v Kremlu, toto opatření se vztahuje i na stávající smlouvy, pokud stanovují cenový strop.

