Sky News Australia přerušila přímý přenos po nepříjemné otázce o Ukrajině

Sky News Australia přerušila přímý přenos po nepříjemné otázce o Ukrajině

Moderátoři televizní stanice Sky News Austrália přerušili přímý přenos v průběhu projednání konfliktu na Ukrajině s národní ředitelkou lobbyistické organizace... 01.02.2023, Sputnik Česká republika

„Vidí někdo i ty sebemenší náznaky toho, že Ukrajina vítězí?“ zeptala se Storerová.Podotkla, že země světa i nadále posílají Kyjevu miliardovou pomoc.Storerová rovněž zdůraznila, že kdyby Washington do situace nezasáhl, už byl by konflikt ukončen.Moderátoři pozici političky nepodpořili, ta však pokračovala v kritice ukrajinské vlády a označila ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského za pěšce ve hře velkých politiků.„Nevidíme v Zelenském prezidenta, který by chtěl konflikt ukončit,“ dodala politička, a poté byl přímý přenos přerušen

austrálie, ukrajina, tank, přenos