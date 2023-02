https://cz.sputniknews.com/20230201/velvyslanec-rf-usa-odporuji-sobe-samym-kdyz-tvrdi-ze-nevyvijely-biologicke-zbrane-na-ukrajine-19157657.html

Velvyslanec RF: USA odporují sobě samým, když tvrdí, že nevyvíjely biologické zbraně na Ukrajině

Velvyslanec RF: USA odporují sobě samým, když tvrdí, že nevyvíjely biologické zbraně na Ukrajině

Velvyslanec RF ve Washingtonu Anatolij Antonov spatřil nesrovnalost v pozici USA ohledně laboratoří na Ukrajině, která se omezuje na tvrzení o tom, že prý... 01.02.2023, Sputnik Česká republika

„Američané odporují sobě samým. Když měl tento program ryze mírový ráz, proč byly práce tak spěšně zastaveny? Proč se tím zabývají vojenští, a nikoli civilní odborníci? Odpověď je nasnadě: Washington měl a má co skrývat,“ řekl Antonov.Jak podotkl velvyslanec, prohlášení Bílého domu o tom, že laboratoře byly deaktivovány ještě před začátkem bojových akcí na Ukrajině, svědčí o pokusu zabránit tomu, aby se výsledky výzkumů dostaly do rukou ruských vojáků.Podle slov Antonova ministerstvo obrany Ruska nejednou poukázalo na příznaky toho, že USA realizují programy dvojího určení. Ty nejpochybnější experimenty se provádějí za hranicemi země. Jako příklad uvedl Antonov skutečnost, že od roku 2019 prováděl Washington na Ukrajině pokusy s infekcí HIV, a účelovými skupinami byly ty nejvíce zranitelné kategorie obyvatelstva s velkým rizikem nákazy.Velvyslanec upozornil na to, že dříve či později bude muset Washington odpovědět na otázky, které mu klade Rusko.Koordinátor strategických komunikací v Radě národní bezpečnosti USA John Kirby včera uznal, že Američané prováděli řadu výzkumů se svými ukrajinskými kolegy pro „zabránění pandemii“ na území Ukrajiny. Vyvrátil přitom tvrzení, že odborníci ze Spojených států pracují na vojenských biologických projektech.

