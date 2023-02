https://cz.sputniknews.com/20230202/byly-zjisteny-podrobnosti-o-utoku-na-dum-novinaru-sputniku-v-nemecku-tamni-prokuratura-ale-mlci--19162447.html

Byly zjištěny podrobnosti o útoku na dům novinářů Sputniku v Německu, tamní prokuratura ale mlčí.

Podezřelého z útoku na dům v Berlíně, kde žijí novináři Sputniku, spatřili v blízkosti budovy několik dní před incidentem, uvedl Sergej Feoktistov... 02.02.2023, Sputnik Česká republika

„Toho chlapa viděli u našeho domu několik dní, asi týden před touto událostí. Byl to on. Pravděpodobně to je Dmitrij Bagraš, který se třemi mrzáky organizoval stanové tábory pro LGBT lidi proti (prezidentu Vladimiru, pozn. red.) Putinovi,“ uvedl.Podle něj pak útočník seděl ve svém autě poblíž domu novinářů a ukázal obscénní gesto jednomu z projíždějících agenturních zaměstnanců.„Ještě dříve, 3. března, zveřejnil adresu na sociálních sítích s výzvou adresovanou „čečenským přátelům“, aby si pamatovali „doupě ruské propagandy“. Informovali jsme policii. Pak přišlo odmítnutí zahájit případ, protože podle jejich názoru nebyly žádné přímé výzvy k násilí,“ poznamenal Feoktistov.Dodal, že se o průběh vyšetřování zajímal naposledy asi před dvěma měsíci, podrobnosti ale strážci zákona odmítli sdělit.I v současné době berlínská prokuratura nekomentuje zprávu v médiích o údajném zadržení podezřelého z útoku na dům novinářů.Vydání Deutsche Welle (označeno v RF za zahraničního agenta) ve středu večer informovalo, že v Berlíně byl zadržen ruský aktivista Dmitrij B. kvůli podezření z pokusu o podpálení 6. května loňského roku domu, ve kterém bydlí novináři Sputniku a jejich rodiny. Informátor z okolí podezřelého sdělil, že se nachází v Berlíně ve vyšetřovací vazbě.Budova v západní berlínské čtvrti, ve které bydlí novináři ruské agentury Sputnik a jejich rodinní příslušníci, byla podrobena útoku 6. května loňského roku. Bylo rozbité jedno okno, během prohlídky našli ve ventilačním prostoru kanystr s dráty. Policie evakuovala obyvatele, ženisté zneškodnili výbušné zařízení. Policie SRN zahájila vyšetřování incidentu, účastní se ho také berlínská prokuratura a úřad státní bezpečnosti.

