Řekla, že se s ní o této otázce poradili, a potvrdila, že souhlasí s návrhem prezidenta MOV Thomase Bacha, aby sportovcům z Ruska a Běloruska byla umožněna účast na Hrách pod neutrální vlajkou.MOV učinil 31.ledna prohlášení, že nehodlá projednat variantu účasti ruských sportovců na ZOH s vlajkou a hymnou. Má za to, že musí dodržovat sankce proti Rusku a Bělorusku.Tentýž den zamítl Mezinárodní olympijský výbor kritiku ze strany ukrajinských úřadů, jež obvinily MOV z postoje vůči účasti ruských sportovců na ZOH v Paříži v roce 2024. V zprávě MOV se praví, že výbor nehodlá komentovat podobná prohlášení, poněvadž nevedou ke konstruktivní diskusi.29. ledna schválil MOV koncepci účasti ruských a běloruských sportovců pod neutrální vlajkou.

Členka výkonného výboru MOV promluvila o účasti sportovců z RF na Olympijských hrách

Členka výkonného výboru Mezinárodního olympijského výboru (MOV), dvojnásobná olympijská vítězka v plavání ze Zimbabwe Kirsty Coventryová vystoupila pro zařazení ruských a běloruských sportovců do počtu účastníků Olympijských her roku 2024. Píše o tom Inside The Games.