https://cz.sputniknews.com/20230202/dobrovolnici-z-turecka-dorazili-do-zaporozi-aby-se-zucastnili-specialni-operace-19161414.html

Dobrovolníci z Turecka dorazili do Záporoží, aby se zúčastnili speciální operace

Dobrovolníci z Turecka dorazili do Záporoží, aby se zúčastnili speciální operace

Dobrovolníci z Turecka zahájili bojový výcvik v Sudoplatova batalionu, aby se pak zúčastnili speciální vojenské operace. 02.02.2023, Sputnik Česká republika

2023-02-02T16:44+0100

2023-02-02T16:44+0100

2023-02-02T16:44+0100

svět

turecko

ukrajina

rusko

záporožská oblast

dobrovolníci

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/525/16/5251607_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9e5affa2e13f3dd755a342eca22dc9cb.jpg

„Přišel jsem z Turecka spolu s kamarád. Jsme proti nacistům, víme, co se tu děje, co se děje na Ukrajině. Chápeme, že Rusko neválčí proti Ukrajině, ale proti nacistům, kteří tam vládnou,” prohlásil jeden turecký dobrovolník s volací značkou Kuzon.Budoucí voják sdělil, že několik let studoval na Moskevské univerzitě, dobře se seznámil s ruskou kulturou, a má tu hodně blízkých přátel.Kuzon také řekl, že sloužil doma v armádě, ale ozbrojených akcí se nezúčastnil.Turecký dobrovolník Laz také promluvil o podobnosti situace na Blízkém Východě a v postsovětské republice. „Jsme dnes proti imperialistům a nacistům. Tuto válku vyhraje v každém případě Rusko,” řekl.„Máme výborné vztahy s vojáky v pluku. Velmi vřele nás přijali,” podělil se o své dojmy. Dobrovolník dodal, že dnes trénuje spolu s krajany a zvyká na nové armádní pravidla.Laz řekl, že všichni příbuzní podpořili jeho rozhodnutí o dobrovolné účasti, a že mnozí jeho přátelé jsou také připraveni ho následovat.

https://cz.sputniknews.com/20221106/dobrovolnik-ktery-zil-na-ukrajine-az-do-roku-2014-rekl-proc-sel-bojovat-na-strane-ruska-18841076.html

turecko

ukrajina

rusko

záporožská oblast

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

turecko, ukrajina, rusko, záporožská oblast, dobrovolníci