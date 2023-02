Spojené státy, když uzavřou „dohodu“, nenabídnou nic na oplátku

„Všechny ty výroky jeho fanoušků a loutkářů (Zelenského) nevidím jinak než jako pokus „konečně vyřešit ruskou otázku“. "Rusko musí být strategicky poraženo, aby dlouho nevstalo“. Ursula von der Leyenová řekla, že výsledkem války by měla být porážka Ruska, a to taková porážka, že by nemohlo obnovit svou ekonomiku po celá desetiletí. Co to je, když ne rasismus, ne nacismus, ne pokus „vyřešit ruskou otázku“? Ano, ne v plynových komorách. Zatím! V Německu je stále mnoho slušných lidí, kteří nedovolí oživení fašismu, ale jsou i tací, kteří by nebyli vůbec proti,“ uvedl Lavrov.