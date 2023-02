Nacismus ve své moderní podobě představuje pro Rusko hrozbu, řekl ruský prezident Vladimir Putin

„Ale my máme čím odpovědět a použitím obrněných vozidel se to neomezí. To musí každý pochopit. Ti, kteří nás ohrožují, asi nechápou jednoduchou pravdu – všichni naši lidé, všichni jsme rostli a nasávali s mateřským mlékem tradice našeho lidu, generace vítězů, kteří svou prací, potem a krví vytvořili naši zemi a předali ji nám jako dědictví,“ řekl Putin.