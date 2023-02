https://cz.sputniknews.com/20230202/rakousko-vyhlasilo-ctyri-ruske-diplomaty-za-nezadouci-osoby-19160875.html

Rakousko vyhlásilo čtyři ruské diplomaty za nežádoucí osoby

Rakousko vyhlásilo čtyři ruské diplomaty za nežádoucí osoby

Rakousko se rozhodlo vypovědět ze země čtyři ruské diplomaty, praví se v prohlášení rakouského ministerstva zahraničí na Twitteru. 02.02.2023, Sputnik Česká republika

2023-02-02T10:38+0100

2023-02-02T10:38+0100

2023-02-02T10:39+0100

svět

rakousko

rusko

diplomat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/214/73/2147303_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_ca218846aa7f5bb15aab74f5a3f4e812.jpg

„Čtyři ruští diplomaté musí opustit území Rakouské republiky do týdne, tedy do 8.února 2023,” zdůraznili na ministerstvu.Za nežádoucí osoby (persona non grata) byli vyhlášeni zejména dva diplomaté z velvyslanectví RF, kteří údajně spáchali „činy neslučitelné s jejich diplomatickým statutem.”Jde také o dva další členy zastupitelství RF při OSN ve Vídni.Na ministerstvu zahraničí RF Sputniku sdělili, že Moskva hodlá „příslušným způsobem reagovat” na akce Rakouska.

https://cz.sputniknews.com/20220406/japonska-media-informuji-o-neochote-japonska-vyhostit-ruske-diplomaty-18152308.html

rakousko

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

rakousko, rusko, diplomat