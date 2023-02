https://cz.sputniknews.com/20230202/sef-klubu-motorkarov-sr-k-bitke-o-stalingrad-venujeme-sa-2-svetovej-vojne-do-politiky-nesmerujeme-19162927.html

Šéf klubu motorkárov SR k bitke o Stalingrad: Venujeme sa 2. svetovej vojne. Do politiky nesmerujeme

Šéf klubu motorkárov SR k bitke o Stalingrad: Venujeme sa 2. svetovej vojne. Do politiky nesmerujeme

V Rusku sa dnes konajú slávnosti na počesť 80. výročia bitky o Stalingrad. Kľúčovú v druhej svetovej vojne udalosť dnes pripomenuli motorkári Slovenska Brat za... 02.02.2023, Sputnik Česká republika

„Rozhodli sme sa navštíviť Stalingrad z toho dôvodu, že prebieha 80. výročie ukončenia bojov o mesto Stalingrad. Tam nastal zlom v druhej svetovej vojne a Červená armáda začala víťaziť nad fašistami a spoločne s našimi predkami išli oslobodzovať ďalšie kraje v Európe,“ poznamenal Alexa. Slovenskí motorkári dnes navštívili aj prehliadku vo Volgograde, ktorá skončila preletom lietadiel. Pán Alexa sa vyjadril aj k významu udalosti v súčasnej dobe. „My sa venujeme druhej svetovej vojne a hrdinom vojny a to, čo sa deje na politickej scéne alebo medzi politikmi, my do toho nesmerujeme. My ideme za našich predkov a za našich dedov, čo bojovali” povedal Alexa. Pred dvoma dňami motorkári prišli do Moskvy, kde navštívili múzejný komplex parku Patriot, vrátane výstavy techniky a taktiež hlavného chrámu ozbrojených síl. Do Ruska v poriadku dorazili aj s motorkami. „Všetko je tak ako má byť,“ potvrdil Alexa. Každý rok 2. februára sa v Rusku oslavuje deň vojenskej slávy na počesť víťazstva sovietskych vojsk nad nemeckými fašistami v bitke o Stalingrad. Boje prebiehali približne 200 dní a nocí na brehoch Donu a Volgy. Následne sa premiestnili k hradbám súčasného Volgogradu a priamo do mesta. Jednalo sa o rozlohu asi 100 tisíc kilometrov štvorcových a dĺžku frontu 400 až 850 kilometrov. Zúčastnilo sa ich viac ako 2,1 milióna ľudí na obidvoch stranách.

