https://cz.sputniknews.com/20230202/vojaci-osu-vycviceni-v-britanii-se-vzdali-po-prvnich-minutach-boje-19161162.html

Vojáci OSU vycvičení v Británii se vzdali po prvních minutách boje

Vojáci OSU vycvičení v Británii se vzdali po prvních minutách boje

Oddíl ukrajinských vojáků, kteří absolvovali výcvik ve Velké Británii, se vzdal do zajetí 20 minut po zahájení svého prvního boje, sdělil účastník těchto... 02.02.2023, Sputnik Česká republika

2023-02-02T12:26+0100

2023-02-02T12:26+0100

2023-02-02T12:26+0100

demilitarizace a denacifikace ukrajiny

ukrajina

vojáci

velká británie

rusko

speciální operace

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/612/02/6120298_0:0:3099:1744_1920x0_80_0_0_7c80f5180dd3ae6f77f954c8cbc093e9.jpg

„Nejdřív jsme dorazili do Lvova, příští den jsme překročili hranici, z Polska jsme letěli do Británie a pak do základny Warcop autobusy. V Británii jsme absolvovali vojenský výcvik, střelbu, medicínu, vojenské právo a základní věci jako útok na zákopy, na města, budovy,” řekl zajatec.Kovalenko upřesnil, že byl povolán k základní službě v armádě, 22. června se dostal do 199. cvičného střediska ukrajinské armády v Žitomiru, po týdnu byl poslán k výcviku do Velké Británie na dobu 21 dní.Po absolvování výcviku se vrátila skupina ukrajinských vojáků, v které byl Kovalenko, na Ukrajinu, do Žitomiru, kde se konala bojová cvičení v rámci 25. brigády, dodal Kovalenko.List The Telegraph napsal s odkazem na zástupce Downing street, že Velká Británie již vycvičila 10 tisíc ukrajinských vojáků a hodlá vycvičit dalších 40 tisíc v letošním roce. Rusko víckrát prohlásilo, že vojenská pomoc Kyjevu ze strany Západu včetně dodávek zbraní a výcviku vojáků není přípustná. Moskva zejména upozornila na to, že školení kádrů v zahraničí potvrzuje fakt přímé účasti USA a NATO v konfliktu na Ukrajině.

https://cz.sputniknews.com/20230202/odbornici-vysvetlili-proc-ukrajinsti-vojaci-prechazeji-na-stranu-ruska-19158785.html

ukrajina

velká británie

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

ukrajina, vojáci, velká británie, rusko, speciální operace