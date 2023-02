https://cz.sputniknews.com/20230203/rozzureni-polaci-pohrozili-selskou-vzpourou-kvuli-ukrajine-19165802.html

Rozzuření Poláci pohrozili „selskou vzpourou“ kvůli Ukrajině

Rozzuření Poláci pohrozili „selskou vzpourou“ kvůli Ukrajině

Polští farmáři, kteří uspořádali protestní akci proti dovozu ukrajinského obilí, promluvili o nebezpečí ožebračení kvůli rozdílu v ceně surovin ze sousední... 03.02.2023, Sputnik Česká republika

2023-02-03T13:22+0100

2023-02-03T13:22+0100

2023-02-03T13:22+0100

svět

polsko

ukrajina

zemědělci

obilí

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/828/61/8286130_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e55b7573247e9962b26ee4716266254b.jpg

Místní farmáři zablokovali dříve kontrolní stanoviště na hranici s Ukrajinou na znak protestu proti dovozu obilí. Řada polských organizací, které sjednocují farmáře, také vyjádřila protest, protože se do země dováží zemědělská produkce, která se nevyváží, i když byla původně určena pro export. Místní farmáři označují přitom dovážené obilí za nekvalitní. Podle oficiální informace polské strany byly během minulého roku dovezeny do Polska z Ukrajiny asi dva miliony tun obilí.„Protestující tvrdí, že nemohou prodat polskou pšenici dokonce i za 1000 zlatých za tunu, tedy o 500 zlatých levněji, než v době sklizně, protože se nakupuje ukrajinské obilí,“ podotýká se v příspěvku.Jeden z protestujících v rozhovoru pro RMF24 prohlásil, že tato akce se stala „lidovým vetem“ a „selskou vzpourou“. „Podstata věci není v ekonomickém problému, nýbrž v budoucnosti našich rodinných farem, na které vláda vsadila, a tvrdí to všechny vlády po desetiletí. A dnes nás najednou srazili s ukrajinským průmyslovým zemědělstvím,“ postěžoval si farmář.Jiný protestující uvedl, že v daném případě otázka není v tom, že farmáři nechtějí pomáhat Ukrajině, chtějí prostě, aby byl v tom udělán pořádek. Organizátor protestu v Podkarpatsku Roman Kondrów zdůraznil, že mnozí z protestujících farmářů pomáhali Ukrajincům. „Musíme ale upoutat pozornost na naši situaci, protože v jiném případě přijdeme na mizinu,“ varoval.Jak oznámil dříve portál Euractiv, Evropská komise zreviduje režim liberalizace obchodu se zemědělskými výrobky s Ukrajinou kvůli ztrátám evropských farmářů.

https://cz.sputniknews.com/20221104/svet-potrebuje-ruske-obili-a-hnojiva-rekl-turecky-ministr-zahranici-mevlt-cavusoglu-18834281.html

polsko

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

polsko, ukrajina, zemědělci, obilí