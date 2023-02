https://cz.sputniknews.com/20230204/brazilske-vojenske-namornictvo-potopilo-svou-jedinou-letadlovou-lod-so-paulo-19167282.html

Brazilské vojenské námořnictvo potopilo svou jedinou letadlovou loď São Paulo

Brazilské vojenské námořnictvo potopilo v Atlantiku svou starou letadlovou loď São Paulo poté, co jí bylo zakázáno vplouvat do vnitřních vod země kvůli riziku... 04.02.2023, Sputnik Česká republika

Jediná letadlová loď brazilského vojenského námořnictva São Paulo byla vyřazena z provozu a v roce 2021 prodána turecké společnosti Sök za 1,9 milionu USD. Nový majitel odvlékl v létě roku 2022 loď do Turecka, kde měla být demontována, avšak poté, co dorazila do Středozemního moře, odvolaly místní úřady povolení kotvení.Letadlová loď byla přepravena zpět do Brazílie, kde ji také odmítli přijmout kvůli riziku pro životní prostředí a bezpečnost přístavu – v trupu lodě již bylo několik otvorů a loď nabírala vodu, bylo nebezpečí nekontrolovatelného potopení.Loď byla potopena ve vzdálenosti 350 kilometrů od břehu v hloubce asi 5 tisíc metrů. Oblast potopení byla zvolena s ohledem na bezpečnost mořské dopravy a životního prostředí, rybolovu a ekologických systémů.Brazilský institut životního prostředí a obnovitelných přírodních zdrojů zpochybnil bezpečnost potopení tak velké lodě pro místní ekologické systémy s ohledem na značné množství znečišťujících látek v její konstrukci.

