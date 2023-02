https://cz.sputniknews.com/20230204/dansko-planuje-odkoupit-od-nemecka-stovku-starych-tanku-a-predat-je-kyjevu-19167932.html

Dánsko plánuje odkoupit od Německa stovku starých tanků a předat je Kyjevu

Dánsko plánuje odkoupit od Německa stovku starých tanků a předat je Kyjevu

V minulém týdnu schválilo Německo dodávky tanků Leopard 2 na Ukrajinu. Přitom povolení dodávek těžké vojenské techniky německé výroby dostaly také jiné země... 04.02.2023, Sputnik Česká republika

Dánská vláda zkoumá možnost nákupu 99 starých tanků Leopard 1, které dánské ministerstvo obrany dříve odepsalo a prodalo německé vojenské společnosti Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG), která v průběhu deseti let, co je vlastní, nedokázala je prodat dál.Nyní jsou tato obrněná vozidla, která nikdo nepotřebuje, skladována v Belgii – nehledě na to, že se Leopard 1 pokládá za snadno řiditelný a snadno obsluhovatelný bojeschopný tank. Navíc je první model o deset tun lehčí, než Leopard 2. Částka transakce pro odkoupení 99 tanků a jejich přípravy na bojové akce není známa, píše ABC Nyheter.Podle odhadů společnosti FFG bude asi 20 tanků opraveno v průběhu tří měsíců, a dalších 40 může být připraveno na bojové akce v průběhu šesti měsíců. Noviny podotýkají, že v boji s moderními ruskými tanky nebudou tyto tanky úspěšné.

