Obyvatele Evropy je třeba politovat, protože si sami zvolili vůdce, kteří o ně nemají zájem, soucit ale nevyvolávají, prohlásil místopředseda Rady bezpečnosti... 04.02.2023, Sputnik Česká republika

„Nesoucítím (s Evropany). Je třeba mít soucit s našimi lidmi na Donbasu a na jiných územích, kteří jsou vystaveni útokům nacistů. Evropany jen můžeme politovat za to, že si zvolili tak ubohé vůdce,“ řekl Medveděv v interview novinářce Nadaně Friedrichsonové, která zveřejnila jeho odpovědi na svém kanálu na Telegramu.„Evropští lídři se nezajímají o vlastní občany. V zájmu svého amerického suzeréna jsou tito trpasličí vládci ochotni udělat cokoliv, jen aby se udrželi u moci. A přitom na sankce, na dodávky zbraní kyjevskému režimu, na podporu obchodních válek a blokád doplácejí, a to v přímém slova smyslu, obyčejní občané EU,“ dodal.Rusko si nedělá žádná omezení v reakci na útoky, a v závislosti na charakteru hrozby je připraveno použít všech druhů zbraní, prohlásil Medveděv.„V souladu s našimi doktrinálními dokumenty včetně Základů jaderného zadržování. Mohu vás ujistit, že odpověď bude rychlá, tvrdá a přesvědčivá,“ dodal.Upozornil na to, že v případě útoků Ukrajiny na Krym „žádná jednání nebudou“, budou jen odvetné údery na celé Kyjevem kontrolované území.Podle jeho slov by mohl Washington „lusknutím prstů“ ukončit ukrajinský konflikt, který sám vyprovokoval, ale prostě nemá na tom zájem.

