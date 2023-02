https://cz.sputniknews.com/20230204/ministerstvo-financi-usa-pohrozilo-turecku-sankcemi-za-obchod-s-ruskem-19168295.html

Ministerstvo financí USA pohrozilo Turecku sankcemi za obchod s Ruskem

Ministerstvo financí USA pohrozilo Turecku sankcemi za obchod s Ruskem

Náměstek ministra financí USA pro otázky terorismu a finanční rozvědku Brian Nelson pohrozil Turecku sankcemi za obchodní spolupráci s Ruskem. 04.02.2023, Sputnik Česká republika

„Znatelný v posledním roce růst sekundárního tureckého exportu a reexportu do Ruska dělá turecký soukromý sektor zvláště zranitelným pro reputační a sankční rizika… Když spolupracují s ruskými organizacemi, které jsou pod sankcemi, mohou být turecké banky a podniky vystaveny riziku a potenciálně ztratit přístup na trhy zemí G7 a ke korespondenčním stykům,“ prohlásil Nelson v Istanbulu.Turecký byznys a banky mají podle jeho slov podniknout „dodatečná opatrnostní opatření, aby se zabránilo transakcím spojeným s potenciálním předáním technologií dvojího určení, jichž by mohl využít ruský vojensko-průmyslový komplex“.Agentura Bloomberg v pátek oznámila, že USA v průběhu jednání s Tureckem požádaly, aby Ankara zastavila export zboží do Ruska, protože to prý pomáhá Moskvě provádět speciální vojenskou operaci.

