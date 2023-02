https://cz.sputniknews.com/20230204/v-cine-zareagovali-na-blinkenovo-rozhodnuti-odlozit-navstevu-pekingu-19168402.html

V Číně zareagovali na Blinkenovo rozhodnutí odložit návštěvu Pekingu

V Číně zareagovali na Blinkenovo rozhodnutí odložit návštěvu Pekingu

Čína nepřijímá neodůvodněné spekulace a rozruch kolem situace s balónem, prohlásil člen Politbyra ÚV KSČ, ředitel aparátu Ústřední komise pro zahraniční věci... 04.02.2023, Sputnik Česká republika

2023-02-04T13:48+0100

2023-02-04T13:48+0100

2023-02-04T13:48+0100

svět

usa

peking

balón

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1057/32/10573233_339:0:1583:700_1920x0_80_0_0_3180682dc4c76e21c9735f684c752e23.jpg

„Čína je odpovědnou zemí a vždy přísně dodržuje mezinárodní právo,“ prohlásil politik, jeho slova uvádí zahraničněpolitický rezort ČLR.Obě strany posoudily, jak mají klidně a odborně urovnávat nepředvídané situace a zachovávat součinnost. Wang I se vyslovil pro to, aby Washington a Peking „zachovávaly soustředěnost“ a pokračovaly v součinnosti vyhýbajíce se „chybným úsudkům“.Na čínském MZV znovu označili situaci s balónem nad územím USA za případ vis major, jehož okolnosti jsou zcela jasné. V Pekingu přitom obvinili americké politiky a média z pokusu tohoto incidentu využít pro slovní útoky a diskreditaci Pekingu.V pátek oznámil Blinken přenos naplánované na neděli návštěvy Pekingu kvůli incidentu s čínským balónem. Odmítl přitom uvést nová data a dal na srozuměnou, že by bylo předčasné o tom mluvit až do urovnání nynější situace.Ve čtvrtek mluvčí Pentagonu oznámil, že nad územím USA byl zpozorován výzvědný balón. Vojáci prohlásili, že patří ČLR. Sonda přiletěla za strany Aleutských ostrovů přes území Kanady. Americká administrativa promluvila o „nepřípustnosti“ letu cizího výzvědného přístroje ve svrchovaném vzdušném prostoru a zrušila naplánovanou návštěvu ministra zahraničí Antonyho Blinkena v Pekingu. Oficiální mluvčí MZV ČLR Mao Ning vyzvala k tomu, aby nebyly zbytečné spekulace na téma „špiónského balónu“. Jak podotkli na čínském MZV, balón se značně odchýlil od trasy kvůli větru, a Peking lituje, že se přístroj ocitl nad územím USA.

https://cz.sputniknews.com/20230130/cina-oznacila-usa-za-hlavniho-organizatora-ukrajinske-krize-a-vyzvala-k-zastaveni-dodavek-zbrani-19149435.html

usa

peking

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

usa, peking, balón