https://cz.sputniknews.com/20230205/cina-vyslovila-usa-mimoradnou-nespokojenost-kvuli-zniceni-aerostatu--19170350.html

Čína vyslovila USA „mimořádnou nespokojenost” kvůli zničení aerostatu

Čína vyslovuje „mimořádnou nespokojenost” USA kvůli zničení civilního aerostatu, uvádí se v prohlášení čínského ministerstva zahraničí, uveřejněném na webových... 05.02.2023, Sputnik Česká republika

„Čína vyslovuje mimořádnou nespokojenost a protest kvůli použití síly a útoku ze strany USA na civilní bezpilotní aerostat,” prohlásili na MZV.Na ministerstvu zdůraznili, že čínská strana několikrát upozornila po prověrce Washington na to, že aerostat „je určen k použití v civilních cílech a dostal se do USA kvůli událostem z vyšší moci (vis maior), což se stalo absolutně náhodou”.V Pekingu připomněli výzvy k USA, aby odborně a klidně podnikly opatření pro patřičné urovnání otázky. Reakce americké strany s použitím síly „je přehnaná a vážně porušuje mezinárodní praxi”, zdůraznili na ministerstvu zahraničí.Čínští diplomaté prohlásili, že budou rozhodně hájit zákonná práva a zájmy společnosti, které patřila sonda, a že si ponechávají právo na podniknutí dalších nezbytných akcí.Ministr obrany USA Lloyd Austin potvrdil, že vojáci sestřelili v sobotu na rozkaz prezidenta Joea Bidena čínský aerostat, který se dostal do amerického vzdušného prostoru. Přístroj byl podle jeho slov použit k monitoringu strategických objektů.V USA zpozorovali sondu již koncem minulého měsíce, referovali o tom Bidenovi, ale na radu šéfa Pentagonu ji nesestřelili nad americkým územím. Aerostat přiletěl ze strany Aleutských ostrovů přes Kanadu a dosáhl státu Montana.Ministr zahraničí USA Antony Blinken odložil kvůli danému incidentu návštěvu Číny. Peking označil spekulace a rozruch za neodůvodněné a vysvětlil, že situace byla způsobena událostí z vyšší síly, a že přístroj je meteorologická sonda, která se odchýlila od kurzu.

