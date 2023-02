https://cz.sputniknews.com/20230205/dansti-zoldaci-se-ucastni-konfliktu-na-ukrajine-sdelil-rusky-velvyslanec-19169920.html

Dánští žoldáci se účastní konfliktu na Ukrajině, sdělil ruský velvyslanec

Dánští žoldáci se účastní konfliktu na Ukrajině, sdělil ruský velvyslanec

Dánští žoldáci byli objeveni v konfliktu na Ukrajině, řekl v rozhovoru pro Sputnik ruský velvyslanec v Dánsku Vladimir Barbin. 05.02.2023, Sputnik Česká republika

„Dánská vláda nebránila jejich verbování ukrajinským velvyslanectvím v Kodani, nehledě na to, že je to v rozporu se statutem diplomatické mise,” řekl.Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová informovala na začátku listopadu 2022, že na Ukrajinu přišlo přes osm tisíc žoldáků z více než 60 zemí. Nejpočetnější skupiny tvoří občané Polska, USA, Kanady, Rumunska a Velké Británie bez ohledu na to, že zákony mnoha zemí zakazují a trestně stíhají žoldáctví. Více než tři tisíce cizích žoldáků již bylo do této chvíle zlikvidováno, stejný počet se jich vrátil domů.Podle odhadů západních médií válčí dnes v sestavě ukrajinské armády 1-3 tisíce zahraničních žoldáků.Od 24. února probíhá speciální vojenská operace na Ukrajině. Vladimir Putin nazval jejím konečným cílem osvobození Donbasu a vytvoření podmínek zaručujících bezpečnost Ruska.

