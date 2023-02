https://cz.sputniknews.com/20230205/kyjev-planuje-rozsahlou-provokaci-v-kramatorsku-upozornuje-ministerstvo-obrany-rf-19172485.html

Kyjev plánuje rozsáhlou provokaci v Kramatorsku, upozorňuje Ministerstvo obrany RF

Kyjev plánuje provokaci s explozí v léčebnách pro drogově závislé a lidi s onkologickým onemocněním a také v nemocnici v Kramatorsku, aby obvinil Ruskou... 05.02.2023, Sputnik Česká republika

„Podle informací potvrzených několika nezávislými zdroji se ukrajinské tajné služby chystají provést v nejbližší době rozsáhlou provokaci s cílem obvinit Rusko z údajného spáchání ‚válečných zločinů‘. Za tímto účelem naplánoval kyjevský režim ve městě Kramatorsk řízenou explozi budov místních léčeben pro drogově závislé a onkologicky nemocné pacienty (ul. Alexeje Tichého 31), a také první městské nemocnice (ul. Alexeje Tichého 17), s cílem obvinit Rusko z údajného ‚úmyslného útoku‘ na civilní cíle,“ sdělili ve štábu.Ukrajinou plánovaná provokace v Kramatorsku s vyhozením městských zdravotnických zařízení do povětří, z níž plánují obvinit Rusko, má urychlit dodávky západních zbraní dlouhého doletu do Kyjeva, upozornili v neděli v Mezirezortním koordinačním štábu Ruské federace pro humanitární odezvu na Ukrajině.„V západních médiích bude exploze zdravotnických zařízení v Kramatorsku prezentována jako další ‚zvěrstvo‘ ruských vojsk, vyžadující reakci světového společenství a urychlení dodávek raket dlouhého doletu do Kyjeva za účelem úderů na ruské území. V souvislosti s vojenskými neúspěchy ukrajinské armády se kyjevská vláda snaží podobnými provokacemi zvýšit tlak na veřejné mínění západních zemí s cílem získat od nich moderní zbraně a vojenskou techniku pro Ozbrojené síly Ukrajiny,“ sdělili ve štábu.

