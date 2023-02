https://cz.sputniknews.com/20230205/v-turecku-oznacili-usa-za-pricinu-prodluzovani-konfliktu-na-ukrajine-19172305.html

V Turecku označili USA za příčinu prodlužování konfliktu na Ukrajině

USA jsou příčinou prodlužování konfliktu na Ukrajině, Washington „odvrátil” mír, když byl blízko, napsaly v neděli noviny Aydinlik s odkazem na zdroj z... 05.02.2023, Sputnik Česká republika

„Američané se snaží zachovat napjatou situaci. Amerika je příčinou prodlužování (pozn. red. - konfliktu) ... Ruska a Ukrajiny. Právě USA zabránily míru, který byl velmi blízko,” cituje list tureckého úředníka, který připomněl prohlášení tureckého ministra zahraničních věcí Mevlüta Çavuşoglua ohledně loňských jednání v Istanbulu: „Mír byl velmi blízko na istanbulských jednáních. Moc jsme v to doufali. Ale na schůzce ministrů zahraničí zemí NATO jsem pochopil, že se (pozn. red. - konflikt) protáhne, protože někteří členové NATO si nepřejí jeho ukončení,” píše se v článku.Izraelský expremiér Naftali Bennet, který hrál úlohu zprostředkovatele mezi RF a Ukrajinou na začátku speciální operace, předtím prohlásil, že jednání byla přerušena západními státy.USA trvají na tom, aby Turecko zrušilo export zboží do RF, který, podle názoru Washingtonu, pomáhá Moskvě v pokračování aktivit na Ukrajině, informovala předtím agentura Bloomberg s odkazem na zasvěcené zdroje. Toto varování učinili oficiální představitelé USA svým kolegům na schůzce v Turecku, která se konala tento týden. Podle slov těchto zdrojů měl náměstek amerického ministra financí Bryan Nelson schůzku s tureckými úředníky ve čtvrtek a v pátek za účelem projednání obav Washingtonu ohledně růstu exportu do RF včetně amerického zboží.Nelson je již třetí vysoký americký zástupce ministerstva financí, který navštívil během roku Turecko. Je to posílení tlaku na Ankaru s cílem přinutit ji k plnění amerických sankcí. Podle slov zdrojů se v nejbližší době očekávají další návštěvy z EU a USA za stejným účelem.Turecký ekonom Bartu Sopal předtím prohlásil, že USA tlačí na Turecko, aby zavedlo sankce proti Rusku.Mluvčí tureckého prezidenta Ibrahim Kalin ještě předtím řekl, že se Turecko nezapojuje do sankcí proti Rusku, protože to více poškodí Ankaru než Rusko.

