Americký letec promluvil o anomálních jevech nad základnami USA

Americký důstojník ve výslužbě, pilot stíhačky Ryan Graves napsal v článku pro The Hill o „neidentifikovaných anomálních jevech,” které pravidelně pozoroval v... 06.02.2023, Sputnik Česká republika

„Objekty mající mimořádné kapacity pravidelně prolétají nad našimi vojenskými objekty a polygony. Nevíme, co to je, nedokážeme nějak ovlivnit jejich přítomnost,” řekl pilot.Důstojník poznamenal, že asi 50-60 lidí, jež sloužili spolu s ním v letech 2014-2015, by mohli vyprávět, jak denně pozorovali „neidentifikované anomální jevy.” „Neidentifikované anomální jevy” znamenají problém pro národní bezpečnost, proto naléhavě potřebujeme co možná nejvíc dat,” řekl Graves.Kancelář ředitele Národní rozvědky USA zveřejnila minulý týden druhou zprávu o anomálních jevech, podle které zaregistrovali američtí letci do 30. srpna 2022 přes 500 případů objevení neidentifikovaných létajících objektů (UFO). Větší část UFO zaznamenali piloti amerického vojenského letectva a vojenského námořnictva a také operátoři. Přitom nebyl zaznamenán žádný případ srážky letounu s neidentifikovaným létajícím objektem.

