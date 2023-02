https://cz.sputniknews.com/20230206/byvaly-poradce-pentagonu-predpovedel-rozpad-nato-19177369.html

Bývalý poradce Pentagonu předpověděl rozpad NATO

Bývalý poradce Pentagonu předpověděl rozpad NATO

NATO čeká rozpad, aliance prostě nemůže existovat, pokud nebudou zahájena rychlá jednání o Ukrajině, řekl bývalý poradce šéfa Pentagonu, plukovník ve výslužbě... 06.02.2023, Sputnik Česká republika

„Pokud nezahájíme rychlá jednání, zničí to NATO,“ řekl během rozhovoru, jehož úryvek cituje informační a analytický videokanál Redacted News.Podle McGregora bylo NATO vytvořeno jako „obranná aliance, nebylo vynalezeno proto, aby na někoho útočilo“. „Ale od 90. let se ho snažíme používat jako útočnou zbraň. A pokud budeme na NATO vyvíjet stále větší tlak, aliance se rozpadne,“ předpokládá McGregor.Clayton Morris, moderátor Redacted News, v této souvislosti upozornil na vztah Turecka s NATO, které se snaží být prostředníkem mezi Ruskem a Ukrajinou a zablokovalo přijetí Švédska a Finska do aliance.Podle Morrise nyní NATO dává Turecku jasně najevo: držte se linie aliance, nebo USA a Velká Británie pomohou organizovat teroristické útoky v Istanbulu.Jak již bylo dříve uvedeno, předseda společného parlamentního výboru Turecka a EU Ismail Emrah Karayel obvinil řadu zemí, že se snaží bránit zprostředkovatelskému úsilí mezi Ruskou federací a Ukrajinou. Na tomto pozadí začaly západní země okamžitě mluvit o teroristické hrozbě v Turecku a generální konzuláty Švédska, Nizozemska, Velké Británie, Francie, Švýcarska a Německa v Istanbulu přestaly přijímat návštěvy. Před nebezpečím teroristických útoků v centru Istanbulu varovala své občany také americká ambasáda.Turecký ministr vnitra Süleyman Soylu to označil za „psychologickou válku“ proti zemi.Moskva opakovaně dávala najevo, že je připravena k jednání, ale Kyjev na ně na legislativní úrovni uvalil zákaz. Volodymyr Zelenskyj dříve na G20 prohlásil, že „žádný Minsk-3 nebude“.Tiskový tajemník prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov řekl, že taková slova „absolutně potvrzují“ postoj Kyjeva o neochotě jednat. Západ neustále vyzývá Ruskou federaci k jednání, k čemuž je Moskva připravena, ale zároveň tentýž Západ ignoruje neustálé odmítání ze strany Kyjeva vyjednávat.

