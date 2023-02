https://cz.sputniknews.com/20230206/eu-se-obava-ze-cinsky-aerostat-odpouta-pozornost-usa-od-ruska-19175671.html

EU se obává, že čínský aerostat odpoutá pozornost USA od Ruska

EU se obává, že čínský aerostat odpoutá pozornost USA od Ruska

EU se obává, že incident s čínským aerostatem může odpoutat pozornost Washingtonu od Ruska a situace na Ukrajině, píše list Politico. 06.02.2023, Sputnik Česká republika

2023-02-06T19:32+0100

2023-02-06T19:32+0100

2023-02-06T19:32+0100

svět

evropská unie (eu)

čína

usa

rusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e7/02/04/19169730_0:0:1401:788_1920x0_80_0_0_b0f419fc6ce63af4e951caee9e2b3177.jpg

„Washington se bude jistý čas věnovat Pekingu. Jsou to špatné zprávy pro EU, protože Rusko je i nadále hlavním problémem,” cituje list evropského diplomata, jehož jméno neuvádí. V článku se praví, že stále ostřejší srážky s Pekingem mohou odpoutat zahraniční politiku USA od Ukrajiny, kterou z vojenského hlediska stále aktivně podporuje.Lídři EU mohou také kvůli zhoršení vztahů mezi Washingtonem a Pekingem pocítit větší nátlak ze strany Bílého domu, aby „se rozhodli, na čí straně jsou,” praví se v příspěvku.Šéf Pentagonu Lloyd Austin předtím potvrdil, že vojáci sestřelili v sobotu na rozkaz prezidenta USA Joea Bidena aerostat patřící Číně, který se dostal do amerického vzdušného prostoru. Austin řekl, že tento stroj byl používán k monitoringu strategických objektů. V USA zaregistrovali sondu již na začátku minulého měsíce, o čemž referovali Bidenovi. V sobotu Biden prohlásil, že rozkázal sestřelení průzkumné sondy již minulou středu, ale uposlechl rady Pentagonu počkat, aby nepodrobil nebezpečí lidi na zemi.Aerostat přiletěl ze strany Aleutských ostrovů přes kanadské území a dosáhl státu Montana. Let sondy sledovalo velení letecké a kosmické obrany Severní Ameriky (NORAD). Ministr zahraničí USA Antony Blinken odložil návštěvu Číny, která zase prohlásila, že neakceptuje neodůvodněné spekulace a povyk kvůli incidentu s aerostatem. V Pekingu prohlásili, že situace byla způsobena událostí z vyšší moci, a že jde o meteorologickou sondu, která se odchýlila z kurzu.Čínské ministerstvo zahraničí a ministerstvo obrany vyslovily v neděli protest proti útoku USA na čínský aerostat a označily reakci americké strany za „neúměrnou.” Čínské MZV zdůraznilo, že čínská strana po prověrce několikrát informovala americkou stranu, že sonda je určena k civilním úkolům a vstoupila do vzdušného prostoru USA kvůli událostem z vyšší moci, což se stalo naprosto nezáměrně.

https://cz.sputniknews.com/20230205/cina-vyslovila-usa-mimoradnou-nespokojenost-kvuli-zniceni-aerostatu--19170350.html

čína

usa

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

evropská unie (eu), čína, usa, rusko