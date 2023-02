https://cz.sputniknews.com/20230206/media-informuji-o-konfliktu-v-kyjeve-kvuli-eventualnim-zmenam-na-ministerstvu-obrany--19174719.html

Média informují o konfliktu v Kyjevě kvůli eventuálním změnám na ministerstvu obrany

Ke konfliktu došlo mezi šéfem kanceláře Volodymyra Zelenského Andrijem Jermakem a lídrem frakce strany Služebním lidu v Nejvyšší radě Davydem Arachamijou kvůli... 06.02.2023, Sputnik Česká republika

Arachamija předtím sdělil, že Reznikov má být přeložen z funkce ministra obrany na post ministra pro strategická průmyslová odvětví, a že jeho post obsadí šéf hlavní správy rozvědky ministerstva obrany Budanov. Samotný Reznikov prohlásil, že to slyší poprvé, a že by sotva s tímto jmenováním souhlasil.Podle těchto zdrojů zraje tento konflikt již dávno a vzplanul po té, co na zasedání frakce strany Služebník lidu prosadil Arachamija rozhodnutí o nahrazení Reznikova Budanovem.Informátoři portálu nevylučují, že při hlasování v parlamentě, po čemž má toto rozhodnutí schválit Zelenskyj, nemusí stačit hlasy pro demisi Reznikova.„Mnozí uvádějí formální příčinu, že Budanov nemůže obsadit post ministra obrany, protože podle zákona musí být ministr civilistou. Generálmajor Budanov má tedy odejít z armády. To se ale nedělá rychle, kdežto ministerstvo obrany nesmí zůstat za války bez hlavy. Je to jeden z argumentů. Mluví se rovněž o tom, že vina Reznikova z posledních korupčních skandálů nebyla dokázána, že ministr obrany nesmí být propuštěn na základě publikací v médiích,” poznamenal zdroj.Reálná příčina toho, proč Rada nemusí podpořit demisi Reznikova, spočívá podle jeho mínění v neochotě Jermaka „zradit svého člověka.”

