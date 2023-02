https://cz.sputniknews.com/20230206/mluvci-kremlu-promluvil-o-dialogu-mezi-putinem-a-benetem-19175833.html

Mluvčí Kremlu promluvil o dialogu mezi Putinem a Benetem

Mluvčí Kremlu promluvil o dialogu mezi Putinem a Benetem

Ruský prezident Vladimir Putin a bývalý izraelský premiér Naftali Benet skutečně vedli velmi efektivní dialog, téma Ukrajiny a speciální operace bylo na pořadu...

Předtím se bývalý izraelský premiér Naftali Bennet během interview podělil o vzpomínky na své kontakty s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v roce 2021 a po zahájení speciální operace na Ukrajině na jaře 2022.Podrobnosti rozhovorů ruského prezidenta s expremiérem Izraele neprozradil.„Víte, že nejsme zastánci zveřejňování detailů jednání mezi hlavami států. Nechceme to dělat ani teď, takže nebudu ani vyvracet, ani potvrzovat to, co řekl pan Benett,“ dodal Peskov.V interview, které Bennett uveřejnil na svém kanálu YouTube, řekl, že po zahájení speciální operace ho Volodymyr Zelenskyj požádal, aby kontaktoval Putina. Poté se tehdejší izraelský premiér podle svých slov ujal role prostředníka mezi stranami.Bennett uvedl, že po setkání s Putinem zavolal Zelenskému, který se v té době schovával v bunkru, a sdělil mu obsah rozhovoru s ruským prezidentem. Poté, co se Zelenskyj dozvěděl o Putinově slibu, že ho „nezabije“, se ukrajinský prezident vrátil do své kanceláře a natočil tam video.

