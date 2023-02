https://cz.sputniknews.com/20230206/ukrajina-pozadala-izrael-o-penize-a-odsouzeni-akci-ruska-19173941.html

Ukrajina požádala Izrael o peníze a odsouzení akcí Ruska

Ukrajinské vedení požádalo před očekávanou návštěvou země izraelským ministrem zahraničí Elim Kohenem, aby Izrael veřejně „odsoudil” akce Ruska a poskytl... 06.02.2023, Sputnik Česká republika

List The Times of Israel napsal v polovině ledna s odkazem na vlastní zdroje, že Kohen přijal během rozhovoru se svým ukrajinským protějškem Dmytrem Kulebou pozvání k návštěvě Kyjeva. Ukrajinské vedení, píše Walla, zaslalo Izraeli řadu dotazů včetně ohledně schválení půjčky v částce 500 milionů dolarů a také vyzvalo, aby učinil „jasné veřejné prohlášení” proti ruské speciální operaci a na podporu „územní celistvosti Ukrajiny.” Kyjev rovněž očekává od Izraele podporu „mírového plánu” Volodymyra Zelenského a souhlas na poslání do Izraele na léčení „stovek ukrajinských vojáků a civilistů.”Zdroj portálu v Kyjevě sdělil, že ukrajinské vedení má za to, že „stupeň porozumění” ohledně uvedených žádostí během Kohenovy návštěvy „bude důkazem upřímnosti záměrů Izraele.”Premiér Benjamin Netanjahu předtím prohlásil, že Izrael zvažuje dodávky zbraní Ukrajině v souladu se svými národními zájmy. Koncem ledna prohlásil izraelský velvyslanec v Německu Ron Prosor, že Tel Aviv podporuje Kyjev mnohem víc než je o tom informována veřejnost. Diplomat dodal, že existují dvě příčiny, proč Izrael nedodává OSU zbraně. Je to vojenská přítomnost Moskvy v Sýrii a velká židovská komunita v Rusku.Ministr obrany Izraele Benny Gantz prohlásil loni v říjnu, že židovský stát nehodlá dodávat Ukrajině zbraně z operativních důvodů nehledě na podporu Kyjeva humanitární pomocí.

