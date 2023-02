https://cz.sputniknews.com/20230206/ve-veku-98-let-zemrel-ceskoslovensky-dlouholety-premier-lubomir-strougal-19177894.html

Ve věku 98 let zemřel československý dlouholetý premiér Lubomír Štrougal

Ve věku 98 let zemřel československý dlouholetý premiér Lubomír Štrougal

V Praze po těžké a dlouhé nemoci zemřel ve věku 98 let Lubomír Štrougal, který 18 let zastával funkci předsedy vlády ČSSR.

„Ve věku 98 let zemřel Lubomír Štrougal, který stál v čele československé vlády v letech 1970-1988. V roce 2022 ho justiční orgány chtěly postavit před soud v souvislosti s případem vraždy, kdy pohraničníci zastřelili lidi, kteří se pokusili překročit státní hranici směrem na Západ v těch letech, kdy Štrougal vedl ministerstvo vnitra a kabinet ministrů. Státní zástupce však zastavil trestní stíhání Štrougala z důvodu jeho duševní choroby,“ uvádějí česká média.V letech 1959 až 1961 Štrougal zastával funkci ministra zemědělství, poté v letech 1961 až 1965 působil jako ministr vnitra ČSSR. V roce 1970 komunistický politik obsadil funkci předsedy vlády Československa, kterou zastával až do roku 1988, to znamená 18 let, což je rekord mezi všemi československými premiéry. Po nástupu Michaila Gorbačova do čela Komunistické strany Sovětského svazu Lubomír Štrougal podpořil provedení reforem.

