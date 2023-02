https://cz.sputniknews.com/20230207/eu-vytvari-analyticke-centrum-pro-informacni-hrozby-prohlasil-borrell-19181329.html

EU vytváří analytické centrum pro informační hrozby, prohlásil Borrell

EU vytváří analytické centrum pro informační hrozby, prohlásil Borrell

EU vytváří centrum pro sběr a rozbor informačních hrozeb a manipulování s informací, oznámil vysoký představitel EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku... 07.02.2023, Sputnik Česká republika

„Chtěl bych oznámit vytvoření nového centralizovaného prostředku pro sběr informace o hrozbách a zahraničních informačních manipulacích. Toto centrum nám umožní výměnu informace, zkušeností a znalostí, analytiky… Je to dlouhodobý boj, potřebujeme nástroje,“ řekl Borrell.Podle jeho slov bylo vytvoření podobného centra zapsáno do obranného programu Strategický kompas, který schválila před časem EU. Vysoký představitel EU připomenul, že „sběr údajů o dezinformaci pomohl zavést sankce proti těm, kdo manipulovali s informací, a zastavit šíření podobných zdrojů v Evropské unii“.Borrell promluvil také o nutnosti „investovat více do boje s dezinformací po celém světě“.

