Jedna pohonná jednotka místo dvou? Ruský expert se vyjádřil k českému „know-how“

Zástupci sdružení Energetické Třebíčsko, v němž jsou obce kolem Dukovan, vyvíjejí nátlak na vládu, aby zařídila výstavbu dvou bloků v Dukovanech najednou... 07.02.2023, Sputnik Česká republika

Bývalý starosta Dukovan a nyní předseda sdružení Vítězslav Jonáš konstatoval: „Nedovedeme si představit, že by se postavil jeden blok, pak by se odešlo na Temelín a až potom bychom se zase vrátili na další blok do Dukovan. Postavit dva bloky najednou by bylo efektivnější a vím, že pan ministr je tomu nakloněn.“Výběrového řízení na výstavbu nového bloku JE Dukovany se účastní tři společnosti z Francie (EDF), Jižní Koreje (KHNP) a USA (Westinghouse). V roce 2021 byl dekretem prezidenta Miloše Zemana Rosatom z bezpečnostních důvodů vyřazen ze seznamu uchazečů o výstavbu.Projektová dokumentace je v současné době posuzována společností ČEZ. Podle plánu má česká vláda vyhodnotit návrhy do jara 2024. Jednání se zhotovitelem jsou naplánována na říjen 2024, samotná stavební smlouva by měla být podepsána v prosinci 2024. Dokončení stavby je plánováno na rok 2036. Projekt odhaduje vláda na 160 miliard korun, konečná částka se ale může změnit kvůli inflaci.Jak hodnotíte nabídku sdružení Energetické Třebíčsko z hlediska nákladů na výstavbu?Alexandr Uvarov: Obecně řečeno, bloky se staví po dvou. Výstavba jednoho pátého bloku v Dukovanech je českým know-how. Dukovany jsou poměrně starý sovětský projekt. Nyní jsou v Dukovanech malé elektrárny o výkonu 510 megawattů, poslední z nich byla postavena v roce 1987. Češi je proto skutečně chtěli nahradit jednou pohonnou jednotkou.(Pozn. red.: JE Dukovany s instalovaným elektrickým výkonem 2040 MW má čtyři bloky s reaktory VVER-440 [každý 510 MW], uvedené do provozu v letech 1985, 1986 [2-3] a 1987. Životnost současných bloků skončí v 30. letech. Každoročně tato jaderná elektrárna vyrobí asi 13 miliard kWh elektřiny, čímž pokryje asi 20 % spotřeby energie v ČR.)Faktem je, že ve světové praxi se stále snaží stavět dva bloky. Tak tomu říkají: „řada“ elektrárny nebo dva energetické bloky. V tomto případě skutečně můžete ušetřit peníze, optimalizovat sdílení určitých prostor, objektů a tak dále. Ano, postavit dva bloky je výhodnější než postavit jeden. Ale je třeba chápat, co bude výhodnější v konkrétních podmínkách: ohledně ceny kilowattu. V součtu to bude určitě dražší než jeden blok. Pokud tedy ČEZ má peníze, tak se jim samozřejmě více vyplatí postavit dva bloky.Pokud jsou bloky na sobě nezávislé (staví se například v Temelíně a Dukovanech), pak můžete vyhrát v jakém plánu: např. vytvořit jednu projekční společnost, vybrat stejný projekt pro obě jaderné elektrárny a na tom se pokusit zahrát, získat společnou půjčku, která bude stejně potřeba. To znamená, že na tom je teoreticky možné vyhrát. Ale to jsou dvě různé platformy.Jsou v portfoliu Rosatomu podobné projekty?Nyní se v Turecku staví zároveň čtyři energetické bloky na jedné platformě. Do roku 2023 Turci spustí první jednotku ke 100. výročí republiky. Potřebují oslavit výročí, kdy se stali jadernou velmocí. Aktivní stavba přesně čtyř bloků v řadě dává výhru, je to největší a nejznámější projekt.Jaké přednosti měl Rosatom oproti ostatním uchazečům o výběrové řízení v Dukovanech?Každý uchazeč se domnívá, že jeho návrh je nejlepší, jinak nemá smysl se (do výběrového řízení na stavbu) přihlašovat. Na rozdíl od všech ostatních, snad s výjimkou Francouzů, byl Rosatom připraven předložit komplexní návrhy.Například Westinghouse umí dělat návrhy reaktorů, ale sám je nestaví, na to volá jinou firmu. Umí i dodávat palivo, ale uran neobohacuje, získává ho také bokem. Rosatom má všechno své. V tomto ohledu byl návrh Rosatomu samozřejmě nejlepší.Francouzi jsou na tom zhruba stejně, ale mají velmi drahý reaktor. Pravda, Francouzi v tendru zůstali. Reaktor, který postavili (Flamanville-3 s reaktorem EPR-1600 megawatt – pozn. red.), je pro Dukovany příliš výkonný. Nyní nabízejí 1200megawattovou verzi, ale ta se zatím nikde nestavěla. Myslím, že prohrají i v ČR, protože kupovat reaktor, který nikdo nikde nepostavil, je špatný nápad.Návrh Rosatomu by byl z hlediska komplexnosti skutečně nejpřínosnější. Pokud jde o technologii, chci říci, že jihokorejská zařízení jsou také docela dobrá. Z hlediska technologického řešení je to přibližně na stejné úrovni, jinak by neprobíhalo výběrové řízení a prostě by se nakupovalo od toho, kdo má nejlepší řešení.Skutečně dobrá zařízení mají Američané. Doma je však postavit nemohli. Číňané postavili čtyři bloky s americkými reaktory a zdá se, že jsou v tuto chvíli spokojeni. Existují různé nuance, společnosti jsou si z hlediska technologie přibližně rovné: někdo je v něčem lepší, někdo v něčem horší. Ale myslím si, že z hlediska komplexnosti návrhu je Rusko nejlepší.

