Média zjistila, kde uplatní USA druhý „ukrajinský scénář“

Média zjistila, kde uplatní USA druhý „ukrajinský scénář“

Severoatlantická aliance vypracovává plán, jak vyprovokovat další krizi podobnou ukrajinské v Indicko-Tichomořském regionu, píše Global Times. 07.02.2023, Sputnik Česká republika

Podle názoru pozorovatele Song Zhongpinga bude možno tento scénář uplatnit, „bude-li alespoň jedna asijská země ochotna stát se loutkou na podporu hegemonie USA a zadržování Číny“.Pozorovatel označil Japonsko za nejpravděpodobnějšího kandidáta na tuto roli, protože „bylo vždy zemí, která hájí silovou politiku“.Podle slov autora bude NATO využívat konfliktu na Ukrajině a představovat Rusko a Čínu jako agresory, aby zapojila co nejvíce zemí Indicko-Tichomořského regionu do rozšířeného bloku NATO+.„Politika NATO pro rozšiřování do Indicko-Tichomořského regionu připomíná strategii chobotnice. Samotný blok se nebude přímo zabývat regionálními záležitostmi, jeho chapadla ale budou,“ píše v závěru autor článku.Čínští odborníci nejednou upozornili na to, že podobný přístup NATO umožní plným právem zasahovat do sporů a konfliktů v Asii a dělat ze sebe „spravedlivou mezinárodní organizaci“.

