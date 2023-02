https://cz.sputniknews.com/20230207/sojgu-nehlede-na-bezprecedentni-vojenskou-pomoc-maji-ozbrojene-sily-ukrajiny-znacne-ztraty-19181821.html

Šojgu: Nehledě na bezprecedentní vojenskou pomoc mají Ozbrojené síly Ukrajiny značné ztráty

Ztráty ukrajinské strany v lednu činily více než 6,5 tisíce lidí, během jednoho měsíce bylo zničeno 26 letadel a sedm vrtulníků Ozbrojených sil Ukrajiny, řekl... 07.02.2023, Sputnik Česká republika

„Nehledě na bezprecedentní vojenskou pomoc ze strany západních zemí má nepřítel značné ztráty. Jen v prvním měsíci letošního roku to bylo více než 6 500 vojáků, 26 letadel, 7 vrtulníků, 208 bezpilotních prostředků,“ sdělil ministr Šojgu na úterní konferenci.Podle jeho údajů ukrajinská armáda během měsíce ztratila také 341 tanků a dalších bojových obrněných vozidel, 40 bojových vozidel vícenásobných odpalovacích raketových systémů.Šojgu také upozornil na to, že Washington a spojenci USA se snaží konflikt na Ukrajině co nejvíce protáhnout, a takové kroky vtahují země NATO do konfrontace a mohou vést k nepředvídatelné míře eskalace.„USA a jejich spojenci se snaží konflikt co nejvíce prodlužovat. Za tím účelem začali dodávat těžké útočné zbraně, otevřeně vyzývají Ukrajinu, aby se zmocnila našich území. Ve skutečnosti takové kroky vtahují země NATO do konfliktu, což může vést k nepředvídatelné úrovni eskalace,“ řekl Šojgu.Kyjev „s vědomím, že nebude možné porazit Rusko vojenskými prostředky“, se uchyluje k zastrašování obyvatel nových ruských regionů:„Ozbrojené síly Ukrajiny útočí na obytné oblasti, nemocnice, místa velké koncentrace civilistů, páchají teroristické činy na státních a sociálních objektech.“Odmítnutí návrhu Ruské federace na příměří o Vánocích svědčí o „barbarské povaze ukrajinského vedení“. Během tohoto období ukrajinská armáda provedla více než 550 dělostřeleckých a minometných útoků, které byly potlačeny zpětnou palbou.Ozbrojené síly Ruské federace budou i nadále „zajišťovat bezpečnost ruských občanů v nových regionech a ochranu ukrajinských obyvatel před genocidou ze strany kyjevského režimu“.

