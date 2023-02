https://cz.sputniknews.com/20230208/evropu-ceka-nedostatek-paliva-bez-ruskych-ropnych-produktu-upozornuje-rusky-vicepremier-19186334.html

Evropu čeká nedostatek paliva bez ruských ropných produktů, upozorňuje ruský vicepremiér

Evropský trh bez ruských ropných produktů bude trpět nedostatkem, a navíc růstem cen pohonných hmot, uvedl vicepremiér Alexandr Novak. 08.02.2023, Sputnik Česká republika

svět

evropa

palivo

ropa

alexandr novak

„Od 5. února byla uvalena omezení na dodávky našich ropných produktů do Evropy a také přijato rozhodnutí o cenovém stropu. A doslova o dva dny později kolegové přijali změny svých předpisů, kterými se distancovali od dříve přijatých rozhodnutí. <...> Ve skutečnosti bez našich ropných produktů bude velký deficit a růst cen,“ řekl bývalý ministr energetiky RF.Připomněl, že prezident „tvrdě omezil“ použití mechanismu cenového stropu ve smluvních vztazích s dodavateli. Podle Novaka to ovlivnilo i výjimky, které byly v EU přijaty.Evropská komise prezentovala „Pokyny pro strop cen ropy“. Podle tohoto dokumentu embargo na ropné produkty neplatí, pokud jsou vyrobeny ve třetích zemích. Když se navíc ruské suroviny smíchají s cizími, lze je prodávat bez omezení a evropští poskytovatelé získávají právo na volné pojištění a přepravu dodávek.Evropa tak vlastně obchází své vlastní sankce. Od 3. února EU a země G7 omezily cenu motorové nafty na 100 USD za barel, topného oleje - 45 USD. Strop pro ropu byl stanoven již dříve - 60 USD. Vše, co je dražší, nelze pojistit a přepravit. Moskva v reakci na to zakázala dodávky ropy a produktů společnostem, které se podřídily těmto rozhodnutím EU a Spojených států.

evropa

2023

evropa, palivo, ropa, alexandr novak