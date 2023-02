https://cz.sputniknews.com/20230208/medvedcuk-vysvetlil-jakou-hlavni-chybu-sovetskeho-svazu-opakuje-eu-19186154.html

Medvedčuk vysvětlil, jakou hlavní chybu Sovětského svazu opakuje EU

Medvedčuk vysvětlil, jakou hlavní chybu Sovětského svazu opakuje EU

Evropská unie opakuje chybu SSSR, kdy menší počet republik živil větší, uvedl v článku pro Sputnik Viktor Medvedčuk, předseda politické rady Opoziční platformy... 08.02.2023, Sputnik Česká republika

„Evropským snem nově přistupujících zemí byla touha získat ekonomického dárce, nikoli touha stát se rovnocenným partnerem předních evropských zemí. Evropská unie opakuje chybu Sovětského svazu, kdy menší množství republik živilo to větší.V takové situaci se z vedení dotovaných regionů stávali odborníci na vymáhání peněz z centra, ale zájmy těch, kteří naplňovali společný rozpočet, byly vždy málo brány v úvahu,“ řekl Medvedčuk.V článku napsaném pro Sputnik také upozornil na skutečnost, že konflikt na Ukrajině vyčerpává Evropskou unii, zatímco Spojené státy těží z jeho pokračování, takže střet zájmů mezi Washingtonem a Bruselem je nevyhnutelný.Podle jeho názoru „pro většinu světa už Západ jako celek nepůsobí tak mile a přitažlivě, zlatá miliarda, která je ochotna jít proti všem svým vlastním pravidlům, odhodit masku civilizace, jen aby získala výhody a držela zbytek světa na uzdě“.„A to se s největší pravděpodobností nepodaří, a proto západní politici připravují občany na těžké časy. To vše tedy nemůže neskončit budováním spravedlivějšího světa, nového bezpečnostního systému, mezinárodních vztahů a obchodu, multipolarity a vzájemné úcty. Možná, že někteří velmi ‚demokratičtí‘ politici dnes nechtějí respektovat názory a zájmy jiných lidí, ale zítra budou muset,“ uzavřel Medvedčuk.

