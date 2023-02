https://cz.sputniknews.com/20230208/pod-plynovody-nord-stream-polozili-miny-americti-potapeci-sdelil-americky-novinar-19186622.html

Pod plynovody Nord Stream položili miny američtí potápěči, sdělil americký novinář

Pod plynovody Nord Stream položili miny američtí potápěči, sdělil americký novinář

Během cvičení NATO Baltops v létě 2022 američtí potápěči instalovali pod Nord Stream výbušniny, které o tři měsíce později aktivovali Norové, napsal americký... 08.02.2023, Sputnik Česká republika

„Loni v létě potápěči vojenského námořnictva, operující pod zástěrkou cvičení NATO <...>, známého jako Baltops 22, nastražili dálkově aktivovaná výbušná zařízení, která o tři měsíce později zničila tři ze čtyř plynovodů Nord Stream,“ píše na svém webu Hersh, laureát Pulitzerovy ceny s odkazem na informovaný zdroj.Uvádí se, že 26. září letadlo norského vojenského námořnictva shodilo sonarovou bóji, s jejíž pomocí byla aktivována výbušná zařízení.Jak uvedl novinář, americký prezident Joe Biden se rozhodl pro diverzi na Nord Stream po devíti měsících vysoce tajných diskusí v rámci washingtonské národní bezpečnostní komunity.Mluvčí Bílého domu Adrienne Watsonová na žádost o komentář řekla, že „je to lež a naprostý výmysl“. Tammy Thorpeová, mluvčí Ústřední zpravodajské služby, odpověděla v podstatě ve stejném duchu, upřesnil Hersh.Dodal také, že na organizování diverze se podílel i poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan.Americké námořnictvo navíc nabídlo svou ponorku k útoku na Nord Stream a letectvo bomby odpalované na dálku, zdůraznil novinář.Nord Stream je exportní plynovod z Ruska do Evropy přes Baltské moře. Přímo spojuje největší ruská naleziště zemního plynu s evropskými spotřebiteli a obchází tranzitní státy.Od konce srpna loňského roku byly zastaveny dodávky plynu přes Nord Stream. Gazprom to vysvětlil zjištěnými poruchami na jediné funkční čerpací jednotce kompresorové stanice Portovaja.Koncem září zahřměly exploze na dvou plynovodech Nord Stream současně. Provozovatel Nord Stream AG oznámil, že mimořádná situace na potrubí je bezprecedentní a nelze odhadnout dobu opravy. Vladimir Putin označil událost za zjevný teroristický útok.

