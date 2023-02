https://cz.sputniknews.com/20230208/republikani-zkritizovali-bidenova-slova-o-vine-putina-na-ekonomickych-problemech-usa-19185496.html

Republikáni zkritizovali Bidenova slova o vině Putina na ekonomických problémech USA

Kongresman za Republikánskou stranu Matt Gaetz na svém Twitteru zkritizoval prohlášení Joea Bidena o tom, že Rusko zavinilo problémy Američanů. 08.02.2023, Sputnik Česká republika

„Když v Bidenově ekonomice něco nejde, přehodnocuje situaci a obviňuje z toho „Putinovu daň“. To je ale tvoje vina, Joe,“ napsal.Řada republikánů po Bidenově poselství také prohlásila, že zklamal USA a rozdělil zemi na dva tábory: normální lidi a šílence.Okomentování prezidentova projevu svěřili republikáni guvernérce Arkansasu Saře Huckabee Sandersové, která byla svého času tiskovou tajemnicí v Bílém domě za Trumpa. „Biden a demokraté ztroskotali. Víte to, a oni to také vědí. Nastal čas pro změny,“ prohlásila.Podle jejích slov „Bidenova administrativa dělá dvojnásobnou sázku na šílenství“, „radikální levičáci vybírají daně a spalují peníze, které Američané tak těžko vydělávají“, a „dělicí čára v Americe leží nyní mezi normálními lidmi a šílenci“.Lídr republikánské většiny ve sněmovně reprezentantů Steve Skaliz prohlásil, že ekonomika a situace v zemi poukazují na nesouhlas v Bidenových slovech o úspěších: „inflace zamířila do nebes, ceny benzínu se zvýšily o 40%, zločinnost se vymkla kontrole a hranice jsou otevřeny dokořán“.Nezůstal stranou ani Bidenův předchůdce: „Joe si připisuje úspěchy v tom, co začala a udělala Trumpova administrativa,“ napsal politik na své sociální síti Truth Social.

