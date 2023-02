https://cz.sputniknews.com/20230208/ukrajinsky-politik-medvedcuk-ukrajina-byla-odsouzena-stat-se-horkym-mistem-na-mape-sveta-19184443.html

Ukrajinský politik Medvědčuk: Ukrajina byla odsouzena stát se horkým místem na mapě světa

Ukrajinský politik Medvědčuk: Ukrajina byla odsouzena stát se horkým místem na mapě světa

Zelenskyj obětoval mír, zákonnost a stabilitu vlastní země kvůli ovacím Západu a krásné póze, napsal ve svém článku pro Sputnik předseda politické rady... 08.02.2023, Sputnik Česká republika

„Koncem roku 2020 sociologické průzkumy ukázaly, že strana prezidenta Zelenského Sluhové lidu ztratila vůdčí pozici, a ze sám Zelenskyj bude nejpravděpodobněji nahrazen představitelem Opoziční platformy – Za život. A proto potřeboval Zelenskyj nepřátele a válku. Strhl masku mírotvůrce a přešel k vojenské rétorice,“ píše Medvědčuk.Od tohoto okamžiku byla podle jeho názoru „Ukrajina odsouzena k tomu, aby se stala horkým bodem na mapě světa“.Je toho názoru, že Volodymyr Zelenskyj hájí pozice nikoli Ukrajiny, ale NATO, avšak pro pokračování v konfliktu nemá ani zbraně, ani prostředky, ani zorganizované zázemí – to všechno padá těžkým břemenem na Evropu.„Jaký je smysl Zelenskému, prezidentovi Ukrajiny, jednat proti zájmům své země, proti svým předvolebním slibům, proti míru a stabilitě v Evropě? Politika NATO spojila politiku Ukrajiny a kolektivního Západu vjedno. Teď bude porážka Ukrajiny porážkou NATO, i když se aliance formálně konfliktu neúčastní,“ píše Medvědčuk.Podle názoru Medvědčuka Volodymyr Zelenskyj urychluje události, protože tuší, že nebude dlouho uctíván na Západě.Podotkl, že „ukrajinští opoziční politici, novináři a prostě nelhostejní občané udělali vše, co mohli, k tomu, aby se Ukrajina nestala bojištěm“. Podle slov Medvědčuka mnozí z nich „položili za to své životy, obětovali zdraví a svobodu“.„Ovace Západu rychle skončí, ale ukrajinský lid mu to nezapomene. Zelenskyj si myslí, že je vítěz, a že jako vítěz nebude odsouzen. Chová se jako vítěz, mluví jako vítěz, pózuje jako vítěz. Těch vítězství mu ale nepřibývá. Urychluje události, protože tuší, že nebude dlouho vychutnávat tu slávu. V jeho situaci je odsouzení nevyhnutné, zašel až příliš daleko. A aby ten jeho večírek pokračoval, potřebuje válku,“ napsal v závěru politik.

