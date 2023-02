https://cz.sputniknews.com/20230208/zeman-jde-svoji-cestou-nejvic-udelal-pro-upevneni-cesko-izraelskych-vztahu-mini-stepanek-19187367.html

Zeman jde svojí cestou. Nejvíc udělal pro upevnění česko-izraelských vztahů, míní Štěpánek

Miloš Zeman po deseti letech opouští úřad prezidenta ČR. Jeho výraznou osobnost a názory vesměs kriticky a s malou mírou úcty probírala poslední roky... 08.02.2023, Sputnik Česká republika

Vztahy se sousedy a vzdálenými velmocemiVe středu se na Slovensku konala poslední státní návštěva Zemana ve funkci prezidenta. Během ní se setkal s paní prezidentkou Zuzanou Čaputovou, premiérem Hegerem a zástupci slovenské vlády. SR byla mimo jiné i hlavní destinací politika během jeho prezidentství. Vyslovil naději na další prohloubení spolupráce těchto dvou států.Ze sousedních zemí Zeman také nejčastěji cestoval do Polska. Do Číny zavítal pětkrát, za což si vysloužil nálepku pročínského politika. Během prvního prezidentství aktivně prosazoval ekonomickou diplomacii a spolupráci s asijskou velmocí, která se vyplatila zejména pro skupinu PPF. Ochlazení vztahů nastalo po údajné bezpečnostní hrozbě, která podle BIS vznikla využitím zařízení Huawei a ZTE.Technické ohrožení se časově shodovalo s obchodní válkou mezi USA a Čínou, ve které česká vláda a municipální úřady zaujaly jednoznačnou pozici. Došlo k vypovězení sesterské smlouvy mezi Prahou a Pekingem kvůli zmínce o jednotné Číně, stejně jako kvůli cestě na Tchaj-wan českých senátorů a obchodníků.Čtvrtou nejčastější destinací byly pro Zemana Spojené státy americké, o kterých se málokdy zmiňuje. Do Ruska vycestoval Zeman dvakrát. Jeho zdrženlivé nebo neutrální výroky o Rusku však nikdy nebyly zapomenuty a pravidelně byly proti měnu používány v médiích. Právě zásluhu ve schopnosti Zemana udržovat vztahy se zástupci velmocí vystihl mediální expert a místopředseda trikolory Petr Štěpánek.Vůči Rusku se Miloš Zeman otočil o 180 stupňů v minulém roce po zahájení vojenské operace na Ukrajině. Podle slov tehdejšího vedoucího prezidentské kanceláře byl Zeman osobně zklamán z ruského prezidenta. Přispěla k tomu i série diplomatických roztržek s RF a obvinění z teroristických útoků ve Vrběticích. Avšak prezidentovi to nezískalo body navíc ani mezi zástupci vlády ani mezi liberálními občany.Dva oblíbené státy Zemana a snaha o mírPodle vlastních slov Zemana jsou pro něj Izrael a Srbsko srdeční záležitostí. Díky snaze politika se v Bělehradu znovu otevřel Český dům. I když jako předseda vlády a zástupce nově přijatého do severoatlantické aliance státu schválil bombardování Jugoslávie spojenci, v roce 2021 se za toto rozhodnutí osobně omluvil srbskému lidu. Před několika lety se dokonce pokoušel odvolat rozhodnutí uznat nezávislost Kosova, které bylo přijato ústavními činiteli.Je třeba zmínit, že během své nedávné cesty do Srbska se Zeman vyslovil pro to, aby se Srbsko ujalo role vyjednávače míru mezi Ruskem a Ukrajinou. Tímto zastoupil společné přání 42 % českých občanů, kteří touží po zahájení mírových jednání o Ukrajině. Snaha o mír není na pořadu dne nově zvoleného prezidenta, generála ve výslužbě Petra Pavla, který svůj první telefonát po volební výhře nasměroval do Tchaj-wanu, čímž způsobil pozdvižení v Číně.Během letité politické kariéry Zeman vystřídal role poslance, předsedy dvou stran, včetně ČSSD, a také Poslanecké sněmovny, stál v čele české vlády. Jako první prezident byl zvolen přímou volbou a do povědomí lidí se mimo jiné zapsal osobitým smyslem pro humor a svou nekompromisností.

