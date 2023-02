https://cz.sputniknews.com/20230209/expert-odhalil-kdy-se-usa-priznaji-z-teroristickeho-utoku-na-nord-stream-19189734.html

Expert odhalil, kdy se USA přiznají z teroristického útoku na Nord Stream

Expert odhalil, kdy se USA přiznají z teroristického útoku na Nord Stream

Vyšetřování amerického novináře Seymoura Hershe ohledně explozí na plynovodech Nord Stream se dá věřit, ale v dnešních reáliích, zvlášť bez zveřejnění... 09.02.2023, Sputnik Česká republika

2023-02-09T17:21+0100

2023-02-09T17:21+0100

2023-02-09T17:21+0100

svět

nord stream 2

sabotáž

usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1c/18694318_0:0:1401:789_1920x0_80_0_0_300f1c8c78632934fc6f17a00be26939.jpg

Řekl v rozhovoru pro Sputnik ředitel fondu průzkumu USA, který nese jméno Franklina Roosevelta, při moskevské státní univerzitě Jurij Rogulev.„V USA má podle legislativy řada úřadů včetně CIA zakázáno přiznání svých aktivit. Jde-li o tajnou operaci řízené CIA, pravdu se nikdy nedozvíme, ať se děje cokoliv,” řekl Rogulev.Dodal, že aby se Washington z něčeho přiznal, je zapotřebí dokumentů, které se dnes nedají získat.Co se týče americké vlády, existuje spousta nepřímých důkazů toho, kdo stojí za explozemi, jsou to výroky jednotlivých zástupců americké prezidentské administrativy, včetně samotného prezidenta USA Joea Bidena.Novinář Seymour Hersh, dodal Rogulev, je v USA vážený člověk kvůli vysokému věku a novinářské činnosti. Hersh se specializoval na novinářská vyšetřování, včetně válečných zločinů. Je nositel mnoha cen včetně Pulitzerovy.„Hersh se nedopustil žádných činů spojených s neověřenoými informacemi nebo jasnou lží. Je to člověk, kterému se dá důvěřovat, přestože dnešní novinařina není taková, co byla, a že se mnohým médiím včetně The New York Times důvěřovat nedá, ale je to jeden z mastodontů staré novinářské školy, jež se ještě zachovali v USA. Dá se mu důvěřovat,” dodal expert.

https://cz.sputniknews.com/20230208/pod-plynovody-nord-stream-polozili-miny-americti-potapeci-sdelil-americky-novinar-19186622.html

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

nord stream 2, sabotáž, usa