https://cz.sputniknews.com/20230209/hampl-k-projevu-bidena-snazi-se-najit-vymluvy-uvedl-kdo-bude-pristim-prezidentem-usa-19189045.html

Hampl k projevu Bidena: Snaží se najít výmluvy. Uvedl, kdo bude příštím prezidentem USA

Hampl k projevu Bidena: Snaží se najít výmluvy. Uvedl, kdo bude příštím prezidentem USA

Sociolog Petr Hampl pro Sputnik okomentoval projev amerického prezidenta Joe Bidena v Kongresu. Právě situace, kdy upadající hegemon není schopen přijmout... 09.02.2023, Sputnik Česká republika

2023-02-09T09:59+0100

2023-02-09T09:59+0100

2023-02-09T09:59+0100

názory

petr hampl

usa

prezident

joe biden

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0d/16501233_114:0:1074:540_1920x0_80_0_0_9a5940421c0575edc974cf7cca06bc6d.jpg

Joe Biden v projevu ke Kongresu připsal rekordní inflaci důsledkům pandemie koronaviru a ruské vojenské operace na Ukrajině. Dělá podle Vás americký prezident správnou věc, když se snaží svým občanům ospravedlnit vnitřní problémy konfliktem na jiném kontinentu? K čemu to může vést a jak to charakterizuje vůdce země?Řekl bych, že to je normální a běžné. Každý státník, jehož politika skončí debaklem, se snaží najít výmluvy. Svaluje vinu na své předchůdce, na vnější nepřátele, na různé menšiny, na tzv. „objektivní příčiny“.Podstatné je, že prezident Biden nehodlá podniknout žádné kroky k nápravě situace a nejspíš ani nemá nejmenší představu, co by vlastně podnikat měl. Očichávání a obtěžování dospívajících dívek to nevyřeší a nevypadá to, že by uměl něco jiného.USA dávají jasně najevo, že jsou připraveny soutěžit s Čínou, nikoli se pouštět do konfliktu, řekl Biden. O čínském prezidentovi se přitom během svého projevu vyjádřil dost emotivně. Jak hodnotíte současnou pozici Spojených států na světové scéně?Spojené státy americké jsou typickým odcházejícím hegemonem. Jejich rozpadající se společnost už není vzorem, nýbrž odstrašujícím příkladem. Jejich hospodářství upadá. Nedokážou udržet přátelské vztahy s dosavadními spojenci, natož vytvářet nová spojenectví. A jak ukazuje válka na Ukrajině, už nedisponují ani vojenskou mocí dostatečnou k udržení globální dominance.Jak nedávno napsal Curtis Yarvin, USA čekají na svého Michaela Gorbačova.Nicméně to neznamená, že nejsou schopny vyvolat velkou válku se stovkami milionů mrtvých. Právě situace, kdy upadající hegemon není schopen přijmout novou roli, bývají velmi riskantní.Jak celkově hodnotíte projev amerického prezidenta? Řekl něco opravdu důležitého?Doporučuji neztrácet Bidenovými projevy čas. I kdyby se mělo v americké politice něco měnit, on by byl mezi posledními, kdo se to dozví. Mnohem důležitější je, co říká pravděpodobný příští prezident – floridský guvernér Desantis.Kromě toho existuje řada velmi zajímavých amerických analytiků.DeSantis je favoritem mezi Trumpovými nástupci. V říjnu se ABC a Ipsos zeptaly republikánů, koho by podpořili v prezidentských volbách. Trump získal 64 % a DeSantis 72 %. DeSantis na rozdíl od Trumpa působí v rámci normy, píše The Boston Globe. Stejně jako Trump vede kulturní válku a trolluje oponenty. Ale vypadá chytřejší, bystřejší, kompetentnější. Navíc není tak bezohledný a mstivý a je připraven fungovat v rámci systému dvou stran, píší média о DeSantisovi.

https://cz.sputniknews.com/20230128/prechazime-do-faktickeho-rezimu-vlady-jedne-strany-hampl-zhodnotil-vysledek-prezidentskych-voleb-19141615.html

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

petr hampl, usa, prezident, joe biden