Konflikt v Asii podle vzoru Ukrajiny je nepravděpodobný, řekl expert. Prozradil, o co se pokusí NATO

Konflikt v Asii podle vzoru Ukrajiny je nepravděpodobný, řekl expert. Prozradil, o co se pokusí NATO

Vznik v Asii konfliktu podle vzoru ukrajinského je málo pravděpodobný, ale NATO bude pokračovat v pokusech o rozmístění vlastní infrastruktury v daném regionu... 09.02.2023, Sputnik Česká republika

Vznik v Asii konfliktu podle vzoru ukrajinského je málo pravděpodobný, ale NATO bude pokračovat v pokusech o rozmístění vlastní infrastruktury v daném regionu, řekl v rozhovoru pro Sputnik šéf oddělení Jihovýchodní Asie, Austrálie a Oceánie Institutu orientalistiky, profesor Dmitrij Mosjakov.Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg prohlásil, že vidí předpoklady pro vznik v Asii konfliktu podle vzoru ukrajinského, a obvinil Čínu z militarizace a sblížení s Ruskem.Má za to, že je třeba upozornit na poslední dohodu o založení amerických základen na Filipínách. „Výborně si uvedomujeme, že se dnes věnuje základna meteorologii, ale zítra na ni přistanou vojenská letadla a vysadí se vojáci,” dodal.Expert poznamenal, že se celá politika NATO zakládá na falešných důvodech, aby vysvětlila, proč hodlá rozšířit svoji infrastrukturu v jiných regionech.Mosjakov zdůraznil, že rozhodnutí ohledně infrastruktury v Asii bylo přijato již v květnu 2022 na summitu NATO v Madridu, kde Aliance informovala o přemístění části svého úsilí do Asie, přičemž dokonce o kontrole nad Severovýchodní Asií, kde se nachází Ochotské moře, Beringovo moře, Japonské moře.Mosjakov zdůraznil, že pakty ve Východní a Jihovýchodní Asii založené USA, jako například AUKUS, Partneři v modrém Tichém oceánu (PBP) se nedají porovnat z hlediska organizace a účinnosti s NATO, proto přenáší Severoatlantická aliance své úsilí do asijského regionu.„Žádná z asijských zemí se k tomuto AUKUS prakticky nepřipojila, dokonce ani Jižní Korea, ani Japonsko, i když je přemlouvali. Proto je (v Asii ) zapotřebí jistá vážná organizace s velkými možnostmi. Proto se rozhodli přemístit část úsilí NATO z Evropy do Pacifiku, poněvadž nic jiného nemají. Záminky mohou být různé. Chystají to již dlouho, dávno se snažili využít jisté rozpory (v Asii). Ale zjistili, že vztahy mezi Čínou a Vietnamem jsou dnes velmi vřelé,” řekl Mosjakov.Dodal, že všechny americké pokusy o poštvání Vietnamu proti Číně a přeměny Vietnamu na Ukrajinu, pokusy se postavit za zády Vietnamu, se nedaří, což ale nezastavuje Washington v pokusech o zdržování Číny.

