https://cz.sputniknews.com/20230209/media-stihacky-ktere-britanie-muze-predat-ukrajine-ji-sokuji-19189991.html

Média: Stíhačky, které Británie může předat Ukrajině, ji šokují

Média: Stíhačky, které Británie může předat Ukrajině, ji šokují

Britský premiér Rishi Sunak řekl, že „nevylučuje nic,” pokud jde o předání stíhaček na Ukrajinu, ale Spojené království má samo nedostatek stíhaček, píše... 09.02.2023, Sputnik Česká republika

2023-02-09T14:46+0100

2023-02-09T14:46+0100

2023-02-09T14:46+0100

svět

ukrajina

velká británie

stíhačka

typhoon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/440/59/4405971_0:59:3072:1787_1920x0_80_0_0_1de16ef1eaad5ef865fa069781e0c31b.jpg

„Kyjev nedostane nejlepší stíhačky Královského vojenského letectva, stíhačky nové generace F-35, ale nejspíš první a nejstarší letouny Typhoon určené jenom k výcviku, ale ne k bojovým akcím,” zdůraznila expertka.To vše dělá planými řečí o tom, že Londýn poskytne Kyjevu výkonné stíhačky, a pouze vzbudí falešné naděje v prezidentovi Ukrajiny Volodymyru Zelenském, praví se v článku.Víc ne to, školení nového letce může trvat 8-10 let, jenže Rishimu Sunakovi to nikdo neřekl, napsala analytička.Noviny The Wall Street Journal včera napsaly, že Londýn zvažuje variantu předání kyjevskému režimu stíhacích letounů. Premiér později prohlásil, že Spojené království tuto možnost skutečně nevylučuje.

https://cz.sputniknews.com/20230201/v-rostechu-uvedli-ucinnou-zbran-proti-tankum-leopard-2-19158554.html

ukrajina

velká británie

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

ukrajina, velká británie, stíhačka, typhoon